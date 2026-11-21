Récupérer une autre arme

Bienvenue à Key Lanto, votre fief pour les prochaines heures au moins. Cette nouvelle mission sera l’occasion pour Jason de découvrir les Ammu-Nations, ces magasins d’armes, mais aussi de vous préparer aux prochains affrontements à venir avec les Kingfishers qui n’en ont pas fini avec vous.

Pour commencer, dirigez-vous vers la boîte aux lettres située à l’extérieur de votre maison pour récupérer l’argent disponible. Cette action sera importante puisque vous devrez très régulièrement venir récupérer votre paye sera déposée directement à cet endroit puisque vous ne disposez pas encore d’un compte bancaire. L’argent vous sera important pour pouvoir acheter votre arme.

D’ailleurs, il est temps de rejoindre l’Ammu-Nation indiqué sur votre carte. Parlez ensuite au vendeur, qui vous proposera plusieurs armes. Ici, l’objectif est d’acheter une arme longue afin de compléter votre équipement. Vous pouvez notamment choisir entre un fusil à pompe et un fusil tactique. Votre budget étant encore limité à ce stade de l’aventure, le fusil à pompe représente généralement l’option la plus accessible mais il se peut que vous ayez la possibilité d’acheter le fusil tactique, ce choix n’a de toute manière pas d’importance.

Y’a de la visite

Vous aurez aussi à loisir de découvrir les casiers dans lesquels entreposer tout votre arsenal. Une fois votre achat effectué, quittez l’armurerie pour tomber sur trois membres des Kingfishers qui débarquent pour s’en prendre à Jason. Pas le choix ici, vous devez les affronter pour poursuivre. Alors, vous pouvez tester votre nouvelle arme mais une autre option, vous proposant le corps-à-corps, vous permettra d’éviter d’attirer l’attention de la police et une course-poursuite inutile.

Une fois les trois adversaires neutralisés, il sera temps de sortir votre téléphone et d’appeler Donnie pour le prévenir du danger qui rode. La mission sera terminée après cet appel et vous serez quelque peu libre pour visiter le quartier, comme récupérer les loyers de Brian à travers deux missions « Attention indésirable » et « Frais de labo » ou de retrouver le garage Coastal Auto Care pour faire une surprise à Lucia dans la mission « Juste une égratignure« .

N’oubliez pas d’également consulter notre guide complet qui recence une tonne d’astuces et de guides sur GTA 6.