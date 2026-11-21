Chapitre : Chapitre 1 (Un goût de paradis)

Chapitre 1 (Un goût de paradis) Mission : 6 sur 22

6 sur 22 Mission précédente : Frais de labo

Frais de labo Mission suivante : Plomberie

Plomberie Lieu : Key Lento et fourrière de Hamlet

Key Lento et fourrière de Hamlet Rien ne peut être manqué

Aller voir Cal

Au cours de cette mission, Jason devra retrouver une voiture immobilisée à la fourrière de Hamlet. Accompagné de Cal, vous allez devoir vous introduire dans une fourrière surveillée par la police, récupérer le véhicule et parvenir à vous échapper sans trop attirer l’attention, ce n’est pas gagné. Commencez par rejoindre Cal, en train de pêcher sur un pont au nord de Key Lento. Montez dans son camion et prenez la direction de Hamlet. Pendant le trajet, vous découvrirez notamment le scanner radio de la police, qui permet d’entendre les communications des forces de l’ordre et que Cal installe sur votre téléphone.

Trouver la Phoenix rouge

Une fois arrivé à la fourrière, Jason va alors devoir pénétrer dans l’enceinte sans se faire repérer. Plusieurs solutions, une ouverture au sommet du mur du bâtiment à franchir ou bien une clôture plus en amont qui vous permettra de passer par des containers et atterrir dans la fourrière par exemple. Mais le plus important ici, c’est la possibilité de scanner énormément de véhicules avec l’application WAiNK et ainsi augmenter votre taux de complétion.

Faites attention car un policier patrouille près de la voiture, une Phoenix rouge, retenue par le train avant par une dépanneuse, sous le carport de la fourrière. Honnêtement ici, on vous conseille l’approche pacifique à savoir se faufiler discrètement plutôt que de tuer ou neutraliser les gardes, cette deuxième solution risquant d’attirer des patrouilles supplémentaires.

Echapper à la police

Approchez-vous de la voiture et détachez le câble qui la retient au camion en accélérant une fois bien installé et en ayant exécuté le QTE correctement (vous devez pour cela diriger les deux joystick vers l’intérieur – donc à droite pour le joystick gauche et à gauche pour le joystick droit). Attention, puisque votre tour de passe-passe déclenchera immédiatement une réaction de la police. Vous devrez alors échapper aux forces de l’ordre en quittant la zone de recherche indiquée sur votre mini-carte, tout en prenant garde de ne pas trop l’abîmer pour ne pas faire échouer la mission.

Une fois les policiers semés, rejoignez un atelier Pay ‘n’ Spray pour modifier l’apparence du véhicule, avant que Brian ne vous demande de ramener la voiture au garage indiqué sur votre carte. Sur place, vous pourrez récupérer l’argent placé à l’arrière du véhicule puis vous devrez aller acheter une nouvelle tenue dans la boutique d’armes et de vêtements pour faire cesser l’avis de recherche.

En effet, cette mission vous permet notamment de comprendre le nouveau fonctionnement du système de police. Dans GTA 6, les vêtements, accessoires et votre véhicule peuvent contribuer à vous rendre identifiable par les forces de l’ordre. Changer de tenue, de coiffure ou de véhicule (ou le faire modifier par un atelier) permet donc de réduire votre niveau de reconnaissance et de faciliter la poursuite de votre aventure.

Ici, la mission se terminera lorsque vous aurez changé de vêtements et que votre niveau de recherche sera retombé. Vous pouvez maintenant poursuivre vos missions avec « Frais de labo » ou « Juste une égratignure » si ce n’est pas déjà fait, sinon continuez avec « Plomberie« . N’oubliez pas d’également consulter notre guide complet qui recense une tonne d’astuces et de guides sur GTA 6.