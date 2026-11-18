On ne sait toujours pas officiellement qui se cache derrière Jason

Les nommés pour les Game Awards viennent d’être dévoilés, et GTA 6 figure dans de nombreuses catégories. Parmi les huit nominations reçues, on en retrouve une du côté des performances principales. Une catégorie dans laquelle Manni L. Perez est nommée, révélant ainsi qu’elle est bien l’actrice derrière Lucia alors que Rockstar n’avait jamais révélé l’information. Pour l’interprète de Jason, c’est encore un mystère total (enfin, presque), puisqu’il ne fait pas partie des nommés.

Pas de surprise ici, puisque c’est le nom qui revenait le plus durant ces derniers mois, et ce alors même que l’actrice n’avait jamais vendu la mèche. Alors même que planait l’incertitude, Manni L. Perez a été victime de harcèlement l’année dernière, l’obligeant à rendre privés ses réseaux sociaux. Nul doute que ce phénomène ne s’arrêtera malheureusement pas après la sortie du jeu. Un harcèlement que n’a pas subi l’acteur supposé de Jason, on vous laisse deviner pourquoi.

On découvrira en tout cas la performance de Perez dès ce jeudi 19 novembre, afin de voir si elle peut remporter la statuette ou non.