Chapitre : Chapitre 1 (Un goût de paradis)

Chapitre 1 (Un goût de paradis) Mission : 8 sur 22

8 sur 22 Mission précédente : Plomberie

Plomberie Mission suivante : Island Dreams

Island Dreams Lieu : Maroon Key

Maroon Key Peut être manqué : Choix semi-important en fin de mission

Rejoindre Brian et Cal jusqu’à Maroon Key

Dans cette nouvelle mission, Jason doit retrouver un contact de Brian nommé Arnold. Accompagné de Cal, vous allez devoir rejoindre un lieu de rendez-vous qui tourne rapidement à la confrontation. Commencez par rejoindre Brian au bar d’une piscine indiquée sur votre carte. Une fois sur place, suivez-le jusqu’à son camion et prenez place à bord. Vous le conduirez ensuite vers un magasin d’alcool dans lequel vous devez récupérer le troisième mousquetaire de votre petite bande, Cal.

Suivez ensuite le nouveau repère en direction de Maroon Key, où Arnold doit vous attendre selon les informations données par Brian. Une fois sur place, une cinématique se déclenche et malgré tous vos efforts, l’échange ne se déroule pas comme prévu. Vous devrez alors poursuivre Arnold en voiture pour l’empêcher de s’échapper. La course-poursuite vous conduira notamment sur une portion de route endommagée où un pont partiellement détruit vous permettra de réaliser vos premiers sauts spectaculaires (il s’agit d’une activité intitulée « Cascades », il y en a plus d’une centaine dans le monde ouvert).

Poursuivre Arnold : comment tirer en conduisant ?

Pendant la course-poursuite, plusieurs hommes armés circuleront à moto et tenteront de vous éliminer. Vous devrez donc les repousser tout en continuant à suivre Arnold, vous initiant au tir en conduisant. Sortez votre arme avec L1/LB puis tirez avec R1/RB. Le ralentissement temporel grâce à la Concentration peut vous être utile ici aussi (L3 + R3). On vous conseille ici de tenter de provoquer des accidents en leur fonçant dedans, tirant sur les conducteurs ou dans les roues pour faire sortir les véhicules de la route. Lorsque la poursuite se termine, Arnold va abandonner son véhicule et tenter de s’échapper à pied. Vous devrez alors le poursuivre jusqu’à pouvoir le rejoindre sur un ponton (à moins que vous ne l’éliminiez à distance, ce qui ne sera pas forcément le meilleur choix à faire, vous allez voir).

Faut-il tuer ou épargner Arnold ?

A ce point, vous devez prendre une décision importante : choisir de tuer Arnold ou de l’épargner. Cette décision modifie notamment certains éléments du profil criminel de Jason.

Si vous décidez de l’épargner, celui-ci promet à Brian qu’Arnold ne représentera plus une menace et il s’enfuira. Si vous choisissez de le tuer, vous pouvez utiliser votre arme pour mettre fin à ses jours. Attention cependant, l’épargner semble être la méthode la plus efficace puisqu’en fin de jeu, Brian et Arnold pourront se réconcilier et ainsi vous faire gagner une grosse somme d’argent (voir notre capture ci-dessus). La mission se termine après cette confrontation et permet de poursuivre les activités de Jason dans la zone de Key Lento, avec une prochaine mission qui arrivera un peu plus tard, à savoir « Island Dreams », suite à une conversation dans la piscine de Brian.

La mission suivante, « Island Dreams », emmène Jason en plongée sous-marine avec Kenton Rees, au nord de Key Lento. Les autres missions de Jason et Lucia avant le chapitre 2 sont réunies sur la page du chapitre 1 de GTA 6.