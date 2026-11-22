Rencontrer Kenton Rees au nord de Key Lento

Cette mission va vous permettre de découvrir une toute nouvelle activité dans GTA 6, à savoir la plongée sous-marine et la chasse aux trésors. Commencez par rejoindre la boutique de Kenton Rees, située au nord de Key Lento. Discutez avec lui pour accepter son offre de travail, à savoir escorter un groupe d’amis pour faire de la plongée sous-marine. Mais officieusement, votre but sera de chercher dans la zone identifiée, des trésors pouvant être récupérés puis revendus à bon prix.

Rejoindre l’épave et utiliser le détecteur de métaux

Montez donc à bord du bateau de Kenton et prenez la direction du marqueur indiqué sur votre carte. Une fois arrivé à destination, vous devrez enfiler votre équipement de plongée puis plonger pour suivre à travers une fosse sous-marine jusqu’à atteindre une épave immergée. Pour vous déplacer sous l’eau, immergez-vous en utilisant R1/R2 ou X/A pour remonter à la surface. Pensez à utiliser votre vision de recherche (R1/RB) pour étudier les espèces océaniques qui passent autour de vous et avancer dans votre liste d’animaux connus.

Ici, le jeu vous apprendra à utiliser un détecteur de métaux pour trouver des objets enfouis. Visez avec L2/LT pour voir apparaître un point rouge ou un point vert. Dès que le détecteur affiche du vert, continuez dans cette direction jusqu’à ce que le signal s’emballe et vous indique un endroit précis où creuser pour déterrer un trésor.

Où trouver les doublons d’or et le trésor caché de l’épave ?

Vous pourrez par exemple ici trouver plusieurs doublons d’or pouvant être revendus, et initiant une nouvelle activité de reventes d’objets précieux à Kenton lors de prochaines explorations. Après un certain temps à explorer les fonds marins et après avoir trouvé 3 doublons d’or, la situation va se compliquer pour un des amis que vous accompagnez puisqu’un certain Dobbs va se retrouver la jambe coincée dans l’épave. Vous devrez alors lui venir en aide en vous approchant et suivant les QTE à l’écran. Une fois l’homme libéré, pensez à fouiller l’épave par le trou ainsi formé pour trouver un trésor supplémentaire.

Sauver Dobbs : comment repousser le requin ?

Vous décidez alors de rentrer, mais au moment où vous remontez à la surface, un requis fait irruption dans la zone. Vous devrez alors rapidement vous équiper du fusil-harpon confié par Kenton et tirer sur l’animal pour protéger le groupe de plongeurs. Il s’agit d’un sauvetage pouvant être manqué, et donc provoquant la mort d’un des membres du groupe, sans impact sur la suite des événements vous concernant. Nous vous conseillons des tirs à la tête pour faire fuir rapidement le requin et ainsi obtenir un bonus de concentration pour ce sauvetage.

Une fois le danger écarté, remontez complètement à la surface et rejoignez le bateau de Kenton pour lancer une cinématique clôturant votre exploration sous-marine et la mission en cours. Vous récupérez au passage 400 dollars, avant de vous diriger vers la prochaine mission, « Feng Shui ».

Les doublons d’or remontés pendant « Island Dreams » se revendent ensuite à Kenton lors de vos prochaines plongées. La suite du chapitre passe par la soluce de « Feng Shui », et toutes les missions sont listées sur la page du chapitre 1 de GTA 6.