Chapitre : Chapitre 1 (Un goût de paradis)

Chapitre 1 (Un goût de paradis) Mission : 11 sur 22

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BuckMe Lieux : Hamlet et Key Lento

Hamlet et Key Lento Peuvent être manqués : Quêtes optionnelles + Habits de Lucia

C’est le grand jour

Au commencement de la mission, vous recevez un appel : Lucia peut enfin sortir de prison. Elle vous prévient par téléphone que vous pouvez prendre la route pour la prison de Hamlet. Nous traitons ici de la quête principale mais, au préalable, vous avez pu effectuer jusqu’à cinq quêtes annexes facultatives pour préparer son arrivée, à savoir lui acheter des fleurs, un collier à 475 $ ou encore changer de coiffure, et qui se trouvent être importantes pour gagner en taux de relation.

Faire les courses et les ramener : allez à l’épicerie indiquée au sud de votre planque et achetez 3 produits avant de les déposer chez vous pour valider la mission optionnelle. Pas besoin de passer à la caisse, tout produit pris dans les étals vous sera automatiquement débité sur votre compte. Utilisez une voiture avec un coffre pour les ramener chez vous, puis rangez les courses dans le placard et le frigo.

allez à l’épicerie indiquée au sud de votre planque et achetez 3 produits avant de les déposer chez vous pour valider la mission optionnelle. Pas besoin de passer à la caisse, tout produit pris dans les étals vous sera automatiquement débité sur votre compte. Utilisez une voiture avec un coffre pour les ramener chez vous, puis rangez les courses dans le placard et le frigo. Acheter des fleurs : Allez parler au marchand du stand de fleurs indiqué au sud de Key Lento, où vous aurez le choix entre un grand bouquet à 10 $ ou des roses à 25 $. Le choix n’importe pas ici. Pas besoin de les ramener cette fois, elles vous seront livrées automatiquement.

Allez parler au marchand du stand de fleurs indiqué au sud de Key Lento, où vous aurez le choix entre un grand bouquet à 10 $ ou des roses à 25 $. Le choix n’importe pas ici. Pas besoin de les ramener cette fois, elles vous seront livrées automatiquement. Acheter un collier : Dirigez-vous vers la bijouterie toute proche du salon de coiffure que vous devrez visiter juste après, à l’extrême sud de Key Lento. Parlez à la vendeuse pour commander une chaîne en or personnalisée au prix de 475 $. Prévoyez donc assez d’argent. Ce collier est majeur pour une quête du Chapitre 2, puisqu’il servira de garantie de paiement au motel où vous atterrissez .

Dirigez-vous vers la bijouterie toute proche du salon de coiffure que vous devrez visiter juste après, à l’extrême sud de Key Lento. Parlez à la vendeuse pour commander une chaîne en or personnalisée au prix de 475 $. Prévoyez donc assez d’argent. . Changer de coiffure : Il vous suffit de vous adresser au coiffeur de la boutique à côté de la bijouterie et de commander une nouvelle coupe, peu importe votre choix.

L’amie de Lucia, Andy, vous proposera aussi de venir chercher des vêtements à la demande de Lucia, pour ne pas qu’elle sorte en tenue inadaptée. Une quête là aussi manquable, surtout si vous perdez les vêtements en route (notamment en cas de perte de voiture ou de mort par exemple). Faire tout ceci vous permettra notamment d’obtenir un statut de relation de niveau 3/4, très utile pour la suite des événements. Elle se situe au nord-est de Key Lento, au bar Manatee’s Rest, et vous devrez demander votre chemin à un barman pour pouvoir la voir et obtenir les vêtements. Nous vous conseillons donc de les mettre en lieu sûr dans votre coffre de voiture pour être sûr de les avoir avec vous au moment d’aller chercher Lucia.

Quand vous êtes prêt, rejoignez ensuite la prison de Hamlet en suivant le repère tracé sur votre carte. Présentez-vous à l’accueil et discutez avec le gardien. Une séquence cinématique reviendra à ce moment-là sur la relation passée entre Jason et Lucia avant que cette dernière ne franchisse enfin les portes de l’établissement pour une sortie surveillée sous bracelet électronique. Accompagnez-la jusqu’à votre voiture et prenez ensuite la direction du bar Rusty Anchor, au nord-ouest de Key Lento, pour une soirée de retrouvailles.

Une soirée bien arrosée

Une fois dans le bar, vous pourrez rejoindre le comptoir et retrouver Cal. Si vous avez apporté les vêtements d’Andy, Lucia ira automatiquement aux toilettes pour se changer. Donnie finira également par vous rejoindre. Pour poursuivre, vous devez commander deux bières Pindayho pour 6 dollars, les récupérer et les apporter à Lucia, à l’extérieur, derrière le bar, donnant lieu à une jolie petite séquence des retrouvailles du couple.

Une fois la cinématique passée, vous devrez retourner à l’intérieur pour poursuivre la soirée en compagnie de vos amis, dont Donnie qui vous proposera de vous faire un rail, sans pression, dans les toilettes. Vous ferez notamment la connaissance de Kat, l’ancienne codétenue de Lucia, enceinte, et de son petit ami Mattia, semblant très influent et surtout très riche. Poursuivez la soirée en allant danser avec Lucia (utilisez le joystick gauche notamment), puis allez retrouver Mattia derrière le bar. Pour faire avancer cet intermède, vous devrez lui proposer un verre avant de lui rapporter une bière au niveau du comptoir pour pouvoir discuter avec lui, sinon il fera mine d’être très occupé au téléphone. L’homme vous proposera finalement une partie de billard.

Pour jouer, vous devrez récupérer une queue accrochée au mur puis jouer selon les règles classiques du billard. Rassurez-vous, vous n’irez pas jusqu’au bout : votre partie sera assez rapidement interrompue par plusieurs militaires, qui débarquent et qui provoquent Jason. Il va falloir vous battre à mains nues à l’extérieur pour leur montrer de quel bois vous vous chauffez. L’occasion d’apprendre à bloquer pour attaquer en retour avec Carré/X pour en maintenant Croix/A pour bloquer. Mais malheureusement, la police interviendra rapidement pour disperser la bagarre. Lucia voulant à tout prix éviter de retourner en prison, mettez-vous à courir pour échapper aux patrouilles jusqu’à terminer sur une plage puis au domicile de Jason, clôturant cette quête un peu longuette.

La suite de l’aventure, ce sera avec la quête « BuckMe ». Vous trouverez bien d’autres conseils et astuces dans notre guide complet de GTA 6.