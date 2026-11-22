Chapitre : Chapitre 1 (Un goût de paradis)

Chapitre 1 (Un goût de paradis) Mission : 13 sur 22

13 sur 22 Mission précédente : BuckMe

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Terre à terre Lieu : Marais de Hamlet et Key Lento

Marais de Hamlet et Key Lento Rien ne peut être manqué

Cette mission débute après les retrouvailles avec Lucia, au moment où Jason reçoit un appel de Donnie. Un des colis largués lors d’une de ses précédentes opérations aurait été retrouvé dans les marais de Hamlet et un groupuscule du gang des Kingfishers pourrait s’y être intéressé de trop près.

Rejoindre les marécages

Le jeu va alors commencer par vous demander de rejoindre une zone de recherche au sud-ouest de Hamlet, près de l’eau. Le pêcheur installé sur le petit quai indiqué vous expliquera qu’un colis a été retrouvé dans le secteur récemment, mais que celui-ci a déjà été récupéré par des hommes un peu plus tôt, avant de se diriger vers une cabane située plus en aval du fleuve.

Suivez le marqueur indiqué sur votre mini-carte pour rejoindre la cabane des Kingfishers à l’aide du véhicule nautique situé près des berges, jusqu’à rejoindre une petite maisonnette occupée par plusieurs membres du gang. Débarquez et éliminez les trois Kingfishers qui gardent les lieux afin de pouvoir accéder à la marchandise volée à l’intérieur de la cabane (la cocaïne), puis retournez vers votre embarcation.

Vous devrez éliminer de nouveaux ennemis en sortant, avant de partir en direction de Key Lento et de la caravane de Donnie indiquée sur votre carte au centre de Key Lento. Approchez-vous du coffre situé à l’extérieur et déposez la marchandise pour mettre un terme à la mission. Vous obtenez une récompense de 600 dollars, à récupérer dans la boîte aux lettres de Jason. La suite, ce sera avec la quête « Terre à Terre ».

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