Chapitre : Chapitre 1 (Un goût de paradis)

Chapitre 1 (Un goût de paradis) Mission : 10 sur 22

10 sur 22 Mission précédente : Island Dreams

Island Dreams Mission suivante : Enfin libre

Enfin libre Lieux : Maison de Jason et Key Lento

Maison de Jason et Key Lento Rien ne peut être manqué

Journée off

Cette dixième mission de GTA 6 vous permettra de vaquer tranquillement à vos occupations en attendant le retour de Lucia. L’occasion parfaite pour mettre de l’ordre chez vous et de préparer l’arrivée de votre bien-aimée à domicile. Commencez par rejoindre la maison de Jason si vous n’y êtes pas et entrez à l’intérieur pour découvrir votre ami Cal, qui vous explique que le logement n’est pas vraiment adapté pour accueillir Lucia après sa sortie de prison. Mais avant tout travaux, pensez à proposer une bière à Cal, celles-ci se trouvent dans le frigo.

Ménage de printemps

Rejoignez ensuite le canapé et installez-vous à ses côtés pour discuter de la suite, notamment le réaménagement de votre salon, pour rendre, selon lui, la pièce plus agréable. La première étape consiste donc à déplacer la télévision. Suivez les indications affichées à l’écran pour interagir avec celle-ci et la repositionner. Poursuivez ensuite avec la table basse, puis le canapé et enfin le fauteuil. Chaque élément doit être déplacé à l’endroit indiqué par le jeu en suivant les indications QTE marquées à l’écran, vous n’aurez pas de choix possible.

Une fois le mobilier réorganisé, Jason et Cal vont pouvoir profiter de la nouvelle installation en jouant à des jeux vidéo sur une JoyStation. Eh oui, GTA 6 dispose de 4 vrais jeux directement intégrés et parodiant de grands classiques. D’ailleurs, pour avancer dans la quête, vous devrez d’abord jouer à un jeu d’exploration à la première personne en noir et blanc nommé Tenebrae Lux. Rassurez-vous, vous pouvez rapidement quitter le jeu via son menu intégré. Vous découvrez ensuite Street Trash III, un hack‘n’slash en vue de dessus dans lequel vous devez affronter différents ennemis. Ici, jouez simplement jusqu’à ce que votre personnage soit éliminé.

Le grand moment

Une fois les deux jeux joués, une cinématique se déclenche et conclura la soirée entre Jason et Cal qui dormiront même ensemble jusqu’au lendemain matin, marquant la fin de la mission. Si vous n’avez pas encore fait les travaux nécessaires au rafraîchissement de votre maison, nous vous conseillons de les faire maintenant, puisqu’ils vont compter pour votre relation avec Lucia qui s’apprête à sortir de prison.

Il vous faudra notamment réparer la toiture, grâce à l’échelle présente dehors, mais aussi réparer l’escalier et la balustrade en bois, tandis qu’à l’intérieur, vous pourrez plaquer les murs de la chambre et les peindre dans la couleur que vous souhaitez. Le jeu vous indiquera quand tous les travaux auront été effectués. Après une nuit de sommeil, la quête « Enfin libre » se déclenchera, vous proposant d’aller chercher Lucia en prison.

N’hésitez pas à parcourir notre guide complet de GTA 6 pour découvrir d’autres astuces et vous aider dans votre aventure