Faut-il tuer ou épargner Arnold dans GTA 6 ?

Pendant la mission principale « Hé, Arnold ! » au cours du chapitre 1, vous devez accompagner Brian et Cal à la recherche d’Arnold. Vous devez poursuivre ce dernier en voiture, puis à pied. Une fois acculé, Arnold vous supplie de lui laisser la vie sauve. Vous aurez alors deux possibilités : l’abattre ou l’épargner.

Si vous choisissez de le laisser partir, Jason se contentera de le menacer pour s’assurer qu’il ne causera plus de problèmes à Brian. Arnold prendra alors la fuite.

Quelles sont les conséquences si vous tuez Arnold ?

Les conséquences du meurtre d’Arnold concernent d’abord le profil criminel de Jason, un système qui évolue en fonction de votre comportement tout au long de l’aventure. Si vous décidez de tuer Arnold, cette exécution contribuera à faire évoluer votre profil vers un comportement plus violent. À l’inverse, lui laisser la vie sauve favorise une approche plus mesurée.

Pourquoi vaut-il mieux épargner Arnold ?

Toutefois, le plus intéressant dans le fait de laisser en vie est que, plus tard, vous gagnerez une grosse somme d’argent via BuckMe. Vous recevrez un message de Brian vers la fin du jeu pour qui vous annoncera la réconciliation des deux hommes.

Retrouvez toutes les autres astuces concernant les quêtes dans notre guide complet de GTA 6. On vous donne notamment des conseils de débutant.