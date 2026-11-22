Chapitre : Chapitre 1 (Un goût de paradis)

Chapitre 1 (Un goût de paradis) Mission : 12 sur 22

12 sur 22 Mission précédente : Enfin libre

Enfin libre Mission suivante : Nettoyer après Donnie

Nettoyer après Donnie Lieu : Agence Fleeca de Key Lento

Agence Fleeca de Key Lento Rien ne peut être manqué

Jason donne le LA à Fleeca

Une fois à l’intérieur de l’agence située au centre de Key Lento, dirigez-vous vers le guichet et discutez avec la réceptionniste pour demander l’ouverture d’un compte bancaire. Celle-ci vous oriente vers le directeur de l’agence, installé à un bureau non loin avec un autre employé. Celui-ci vous propose de le suivre jusqu’à son bureau pour poursuivre les démarches. Mais en examinant votre profil, l’homme vous annonce que votre historique de crédit ne vous permet pas d’ouvrir un compte bancaire traditionnel et vous propose donc une alternative, BuckMe, une application financière permettant de gérer son argent directement depuis son téléphone.

You Buck it to Me ?

Après cela, vous revenez automatiquement chez vous avec 100 $ empochés, crédités sur votre nouveau compte courant à titre de bienvenue. Pour poursuivre, ouvrez l’application BuckMe sur votre téléphone (un B sur une icône violette), et choisissez de faire un versement volontaire sur votre compte. Cette fonctionnalité vous permet de transférer de l’argent depuis votre compte courant vers un compte d’épargne familiale. Effectuez le transfert des 100 $ reçus puis choisissez d’annoncer à Lucia que vous possédez déjà des économies pour améliorer votre relation avant que la mission ne se clôture et enchaîne avec la suivante, « Nettoyer après Donnie ».

Informations : cette nouvelle application devient particulièrement importante pour la suite de l’aventure. Elle permet notamment de conserver une partie de votre argent à l’abri des pertes et de débloquer différents avantages lorsque vous atteignez certains paliers d’épargne (notamment avec la mission au long cours « Epargne pour l’avenir », qui vous suivra tout au long du jeu par paliers, vous donnant au passage des avantages et réductions). Attention cependant : l’argent placé sur l’épargne familiale ne peut plus être retiré ni perdu, même après la mort de Jason ou de Lucia, ce qui n’est pas le cas de votre argent liquide. En effet, tout ce que vous transportez peut être perdu en cas de décès. Pensez donc à effectuer régulièrement des dépôts sur votre compte.

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