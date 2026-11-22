Une belle journée en perspective

Le repos attendra, puisque Brian propose à Jason un nouveau travail impliquant cette fois Donnie. Votre mission consistera à escorter un avion jusqu’à une piste d’atterrissage isolée dans les marais. Pour cela, commencez par rejoindre l’hydravion stationné à Southwind.

Donnie vous indique que Brian se trouve au bar situé un peu plus haut dans la rue, vous devrez aller le voir pour obtenir les instructions avant de décoller. Pour cela, prenez place et roulez doucement dans l’eau avant d’accélérer et de prendre la voie des airs. A partir de maintenant, vous devrez rejoindre le point d’interception situé au sud-est, au-dessus de l’océan. Une fois bien avancé, un autre appareil apparaît, celui de Pete, que vous devrez donc escorter jusqu’à une piste d’atterrissage dans les marais.

Il vous sera demandé explicitement de vous placer au-dessus de lui et de maintenir cette position pendant tout le trajet, ainsi restez près de lui et ne prenez pas de distance jusqu’à son arrivée. Une fois que Pete est en capacité de se poser, vous allez devoir rejoindre une seconde piste située un peu plus au nord-ouest des marais, avant de retrouver Donnie près d’un hangar. Celui-ci doit rencontrer un contact sur place.

Hangar Games

La transaction est toutefois interrompue par l’arrivée de plusieurs motards du gang Final Chapter qui vont alors enlever Donnie (décidément, il n’a pas de bol) et ouvrir le feu sur vous. Vous devrez éliminer tous les adversaires pour progresser en vous dirigeant ensuite vers la double-porte par laquelle le groupe s’est échappé. Plusieurs motards s’y trouvent encore, éliminez-les avant de pouvoir rejoindre Donnie, attaché à une chaise. Détachez-le pour pouvoir quitter les lieux, mais de nouveaux adversaires vous tomberont dessus. Cette fois, en plus de penser à vous, vous devrez également protéger Donnie en éliminant aussi les ennemis qui tenteraient de l’abattre.

L’homme en profitera pour rejoindre l’hydravion pendant que vous retenez les derniers motards. Survivez jusqu’à ce que le jeu vous invite à récupérer une moto pour poursuivre l’avion en train de décoller, sauter à bord. Une fois qu’il a décollé, récupérez une moto abandonnée sur la piste et poursuivez-le. Sautez finalement à bord de l’hydravion pour retrouver Donnie et déclencher une cinématique mettant fin à la mission. Une fois rentré chez vous, Lucia vous attend pour monter une table basse et aménager un peu cet intérieur à partager désormais.

Si vous avez obtenu un taux de relation d’au moins 3/4 et que vous ne loupez pas l’appel de Lucia, vous suivez la quête optionnelle « Pointage », autrement, vous débloquerez un peu plus tard, la prochaine mission principale, à savoir « Permission de sortie ». A titre d’information, la quête « Pointage » vous demandera d’aller chercher Lucia à son travail avant 16h et de la ramener chez vous pour gagner un boost de relation. Retrouvez toutes nos astuces, soluces et autres conseils dans notre guide complet de GTA 6.