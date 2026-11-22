Chapitre : Chapitre 1 (Un goût de paradis)

Chapitre 1 (Un goût de paradis) Mission : 16 sur 22

16 sur 22 Mission précédente : Ciel dégagé

Ciel dégagé Mission suivante : Bourbier

Bourbier Lieux : Rusty Anchor et Vice City

Rusty Anchor et Vice City Rien ne peut être manqué

L’heure de la démesure a sonné pour cette nouvelle mission de GTA 6. Jason et Lucia ont reçu une invitation de Kat et Mattia pour passer une soirée loin de Key Lento. L’occasion pour Lucia de profiter pleinement de sa liberté retrouvée, malgré son bracelet électronique mais aussi de se faire une idée du niveau de vie des nouveaux amis du couple.

La ville du vice

Commencez par rejoindre le Rusty Anchor, le bar qui vous accueillait plus tôt pour votre soirée de retour. Commandez un verre auprès du barman jusqu’à ce que la cinématique suivante permette à Lucia de se débarrasser temporairement de son bracelet électronique. Rejoignez ensuite le hors-bord stationné derrière le bar et naviguez jusqu’au yacht de Mattia, situé au large de Vice City, un trajet particulièrement long.

Après quelque temps à bord, vous devrez choisir si Lucia monte sur le jet-ski avec Jason ou si elle préfère s’amuser seule, en sachant que faire cette activité à deux boostera votre relation. Le parcours de la course que vous allez devoir accomplir comporte plusieurs rampes que vous pouvez utiliser pour prendre de la vitesse et franchir les obstacles avec style. Rassurez-vous, que vous gagniez ou non, le résultat ne change pas pour le reste de la soirée.

De retour au yacht, vous devrez, en tant que Lucia, tirer sur des bouteilles de champagne lancées en l’air. Utilisez votre concentration pour faciliter vos tirs et toucher les cibles. En toucher trois vous fera féliciter par Jason, mais les louper ne changera rien au reste de la soirée (hormis votre honte personnelle).

Les cheveux dans le vent

Il sera ensuite grand-temps de retrouver Kat, qui vous proposera de choisir une robe pour continuer la soirée, avant de partir à la recherche de Mattia sur le bateau. Pour cela, vous pourrez descendre l’escalier et rejoindre le niveau inférieur. Mattia se trouve dans une pièce bondée au rez-de-chaussée du yacht.

La soirée se poursuivra à Vice City, où vous devrez suivre Mattia au volant d’une voiture de sport, jusqu’au Huxley Motel. Attention à ne pas planter la voiture, si c’est le cas rembobinez pour revenir au point de contrôle précédent. La course terminée, entrez dans la boîte de nuit Nine1Nine et rejoignez la table de Mattia pour discuter avec lui et danser avec Jason. Mattia vous proposera même un peu de drogue, vous pouvez accepter ou refuser sans conséquence.

La dernière partie de la mission se déroulera dans un appartement d’hôtel. Vous incarnez Lucia dans un état second et vous devez rejoindre difficilement le bout du couloir. Alors que la fête bat son plein dans l’appartement en question (avec un tigre, vraiment ?), la sécurité de l’établissement finit par intervenir après avoir été alertée par le bruit de la fête. Vous devez alors vous échapper avec le groupe en sautant depuis le balcon jusque dans la piscine située en contrebas.

Observez ensuite la cinématique avant votre retour automatique à Key Lento et la fin de la quête. La prochaine qui vous attendra, « Bourbier », vous placera dans une position délicate. Pour ne rien manquer, consultez également notre guide complet de GTA 6, qui rassemble toutes nos astuces et nos soluces.