Au commencement de cette nouvelle mission, Jason doit d’abord rejoindre Brian à sa marina. Suivez-le ensuite jusqu’à l’extérieur pour retrouver Cal et le bateau qui doit être préparé avant la livraison demandée.

GTA PowerWash Simulator

Vous allez devoir nettoyer le bateau. Equipez-vous du nettoyeur haute pression posé au sol et visez la coque pour enlever toutes les saletés vertes. C’est à ce moment-là que Lucia arrive pour comprendre et mieux connaître ce que fait Jason de ses journées. Vous n’avez pas d’autre choix que d’accepter que Lucia vous accompagne dans cette opération pourtant à haut risque.

A la suite de la conversation, rejoignez l’hydravion et prenez les commandes en direction de Bobcat Bay, au nord-ouest du comté de Mariana. Suivez le marqueur avant de vous poser sur l’eau à proximité du bateau des trafiquants qui jettent alors un paquet à la mer.

C’est au tour de Lucia de prendre les commandes de l’embarcation pendant que vous allez devoir utiliser une canne pour récupérer la marchandise. Mais la situation avec les trafiquants dégénère quand ils comprennent qu’ils n’auront pas le paiement attendu, que vous n’avez d’ailleurs tout simplement pas avec vous. Une fusillade éclate et vous devrez tenter de neutraliser les adversaires présents sur le bateau jusqu’à ce que le secteur soit clean et que le jeu vous proposer de rejoindre cette fois les trois points de largage indiqués sur la carte. A chaque fois, vous devrez poser l’appareil sur l’eau pour permettre à Lucia de larguer les colis.

Un vol de coucou

La situation va changer après le deuxième dépôt, puisque les forces de l’ordre commencent à avoir des doutes quant à vos agissements, vous devrez donc larguer le troisième paquet depuis l’appareil en vol, avant de rejoindre le ponton pour amarrer votre embarcation et dans un second temps la maison de Jason. Au passage, Lucia aura découvert que son agent de probation l’a appelée plus d’une trentaine de fois et qu’elle risque de retourner en prison, ayant dépassé le périmètre autorisé par son bracelet électronique et alors même que l’homme se dirige justement vers le domicile de Jason.

Avant que l’homme ne débarque, vous devrez rapidement cacher la marchandise encore en votre possession. En tant que Jason, descendez sous la maison et utilisez le lave-linge pour dissimuler la drogue pendant que Lucia s’occupe de distraire l’agent qui vient d’arriver. Puis, profitez de la cinématique, avant de rejoindre le lendemain matin Lucia sur la terrasse, afin qu’elle vous présente une nouvelle activité : la méditation.

Suivez ses instructions pour effectuer cette première séance et débloquer cette nouvelle activité qui vous demandera de trouver 8 autres spots à utiliser à deux. Attention, vous devez absolument accomplir celui-ci maintenant pour obtenir votre trophée, car vous ne pourrez plus y accéder par la suite. La mission se termine avant de laisser place à la suivante, « Ciel dégagé ».

Pour ne passer à côté d’aucune information utile, pensez à consulter notre guide complet de GTA 6.