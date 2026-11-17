PlayStation Plus Extra : 3 jeux quittent le service en décembre, dont Granblue Fantasy Relink
C’est aujourd’hui que vous pouvez profiter de la nouvelle salve de jeux sur les abonnements PlayStation Plus Extra et Premium. Une brochette globalement savoureuse ce mois-ci, qui toutefois implique comme d’habitude le départ d’autres titres. Il s’agit cette fois d’une toute petite liste, dont fait tout de même partie un très bon action-RPG.
La liste des jeux qui vont quitter l’abonnement
À partir de décembre, il va falloir dire adieu à quelques titres jusqu’ici disponibles sans coût supplémentaire grâce aux paliers Extra et Premium du PlayStation Plus. Seulement trois sont concernés cette semaine, et voici la petite liste en détail :
- Granblue Fantasy Relink | PS5, PS4
- Somerville | PS5, PS4
- Fade to Silence | PS4
Si Fade to Silence reste un jeu de survie relativement moyen qu’il n’est pas grave de rater, c’est moins le cas de Granblue Fantasy Relink, action-RPG de qualité et enrichi depuis dans une édition Endless Ragnarok. Somerville est quant à lui un héritier spirituel de Inside, malgré un résultat moins mémorable. Vous avez jusqu’au 15 décembre pour profiter de ces titres avant leur retrait.