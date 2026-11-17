La liste des jeux qui vont quitter l’abonnement

À partir de décembre, il va falloir dire adieu à quelques titres jusqu’ici disponibles sans coût supplémentaire grâce aux paliers Extra et Premium du PlayStation Plus. Seulement trois sont concernés cette semaine, et voici la petite liste en détail :

Si Fade to Silence reste un jeu de survie relativement moyen qu’il n’est pas grave de rater, c’est moins le cas de Granblue Fantasy Relink, action-RPG de qualité et enrichi depuis dans une édition Endless Ragnarok. Somerville est quant à lui un héritier spirituel de Inside, malgré un résultat moins mémorable. Vous avez jusqu’au 15 décembre pour profiter de ces titres avant leur retrait.