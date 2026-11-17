La liste complète des nommés pour les Game Awards 2026

La liste des nommés pour les Game Awards 2026 est désormais connue et réservera quelques surprises au public, même si la plupart des noms restent assez convenus. Comme d’habitude, on aura l’impression que seule une poignée de jeux est sortie cette année, avec une sélection qui tourne en rond autour des mêmes titres, dont un qui devrait faire parler. Vous pouvez voter dès maintenant sur le site officiel des Game Awards.

Voici donc les nommés des Game Awards 2026 :

Jeu de l’année

007 First Light

Control Resonant

Grand Theft Auto 6

Phantom Blade Zero

Resident Evil Requiem

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Meilleure direction

Control Resonant

Grand Theft Auto VI

Phantom Blade Zero

Pragmata

Resident Evil Requiem

Meilleure narration

007 First Light

Control Resonant

Grand Theft Auto VI

Resident Evil Requiem

The Blood of Dawnwalker

Meilleure direction artistique

Control Resonant

Grand Theft Auto VI

Mouse P.I. For Hire

Phantom Blade Zero

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Meilleure bande-son

Ace Combat 8: Wings of Theve

Grand Theft Auto VI

Mixtape

Phantom Blade Zero

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Meilleur design audio

Ace Combat 8: Wings of Theve

Control Resonant

Grand Theft Auto VI

Resident Evil Requiem

Star Wars Galactic Racer

Meilleure performance

Angela Sant’Albano – Resident Evil Requiem

Liam Mcintyre – Marvel’s Wolverine

Manni L.Perez – Grand Theft Auto VI

Patrick Gibson – 007 First Light

Rahul Kohli – Saros

Meilleur jeu mettant en avant l’accessibilité

Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Forza Horizon 6

Gears of War: E-Day

Marvel’s Wolverine

Rhythm Heaven Groove

Games for Impact (les jeux ayant un « message »)

Big Walk

Cairn

Forever Ago

Life is Strange: Reunion

Lily’s Worlds XD

Mixtape

Meilleur jeu service/support

ARC Raiders

Final Fantasy XIV

Fortnite

No Man’s Sky

The Witcher 3: Wild Hunt

Meilleur support communautaire

Crimson Desert

Helldivers 2

No Man’s Sky

The Witcher 3: Wild Hunt

Warframe

Meilleur jeu indépendant

Big Walk

Cairn

Denshattack!

Mewgenics

Mina The Hollower

Meilleur premier jeu

Dressmaker

Esoteric Ebb

Orbitals

Replaced

Silver Pines

Meilleur jeu mobile

Arknights Endfield

Monster Hunter Outlanders

Neverness to Everness

Pokémon Champions

Where Winds Meet

Meilleur jeu en réalité virtuelle

Forefront

Into The Radius 2

Little Nightmares VR: Altered Echoes

Teenage Mutant Ninja Turtles: Empire City

Thief VR: Legacy of Shadow

Meilleur jeu d’action

Ace Combat 8: Wings of Theve

Gears of War: E-Day

Onimusha: Way of the Sword

Phantom Blade Zero

Saros

Meilleur jeu d’aventure

007 First Light

Control Resonant

Grand Theft Auto VI

Pragmata

Resident Evil Requiem

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Meilleur RPG

Final Fantasy Resonance

Fire Emblem: Fortune’s Weave

Montser Hunter Stories 3: Twisted Reflection

The Blood of Dawnwalker

Trails in the Sky 2nd Chapter

Meilleur jeu de combat

2XKO

Avatar Legends: The Fighting Games

Invincible VS

Marvel Tokon: Fighting Souls

My Hero Academia: All’s Justice

Meilleur jeu familial

Big Walk

LEGO Batman: L’Héritage du Chevalier Noir

Nintendo Switch Sports Resort

Pokémon Pokopia

Yoshi and the Mysterious Book

Meilleur jeu de simulation/stratégie

Mewgenics

Planet Zoo 2

Pokémon Pokopia

Slay The Spire 2

Star Wars Zero Company

Meilleur jeu de sport/racing

EA Sports FC 27

Forza Horizon 6

Nintendo Switch Sports Resort

Screamer

Star Wars Galactic Racer

Meilleur jeu multijoueur

Big Walk

Call of Duty: Modern Warfare 4

Gears of War: E-Day

Marathon

Meccha Chameleon

Orbitals

Meilleure adaptation

Cyberpunk Edgerunners 2

Fallout

Mortal Kombat 2

Resident Evil

Super Mario Glaxy: Le Film

Meilleure création communautaire

A Dream of Silence Revamped – Lizardpunk (Baldur’s Gate 3)

Create Aeronautics – Simulated Team (Minecraft)

Nopixel V – Nopixel Studios (GTA Online)

Star Wars Droid Tycoon – FOAD (Fortnite)

TTK – Sable Digital (Roblox)

Jeu le plus attendu

Fable

Final Fantasy VII Revelation

God of War Laufey

Resident Evil Veronica

The Witcher 4

Créateur de contenu de l’année

Cdawg

Cellbit

IShowSpeed

Lilsimsie

Ohnepixel

Meilleur jeu esport

Counter-Strike 2

DOTA 2

League of Legends

Mobile Legends: Bang Bang

Valorant

Meilleur sportif esport

Chovy

Donk

Erde

Yatoro

Zywoo

Meilleure équipe esport

Geng.G (League of Legends)

Loud (Valorant)

Team Falcons (Counter-Strike 2)

Team Falcons (Rocket League)

Team Spirit (DOTA 2)

Team Vitality (Counter-Strike 2)

Pourquoi GTA 6 est éligible alors qu’il n’est pas encore sorti ?

C’est peut-être le point qui fera le plus réagir dans cette liste. GTA 6 figure parmi les nommés lors de ces Game Awards alors que le jeu ne sera disponible qu’à partir du 19 novembre. Comment peut-il donc être nommé ? C’est l’heure d’un petit cours de rattrapage sur le processus de sélection des Game Awards.

Même s’il est le visage des Game Awards, ce n’est pas Geoff Keighley qui décide qui est nommé ou non, ni même son équipe de production. Il s’agit d’un jury composé majoritairement de journalistes et d’équipes de rédaction en provenance du monde entier (ActuGaming est par exemple l’un des représentants français), dans lequel chacun va fournir une liste de ses jeux préférés de l’année, avant que le tout soit pondéré pour aboutir à la liste que vous voyez.

Pour être éligible, un jeu a simplement besoin de sortir avant le 20 novembre de cette année, ce qui fonctionne donc pour GTA 6. Et non, la date n’a pas été arrangée pour Rockstar, puisque cette date est à peu près la même chaque année, comme en 2025 où la date limite était le 21 novembre. Par conséquent, puisque des personnes et/ou des groupes issus de la presse ont sans doute pu recevoir GTA 6 en avance pour le découvrir comme il faut, il peut être dans plusieurs listes envoyées à l’organisation des Game Awards, et figurer dans la sélection finale. Qu’il le mérite ou non, ça, c’est en partie à vous de le décider.