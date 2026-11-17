Game Awards 2026 : Voici les nommés dans chaque catégorie, qui sera sacré meilleur jeu de l’année ?
Et voilà, l’année touche presque à sa fin et même s’il reste encore des sorties à surveiller, notamment la plus importante (Volvy évidemment), les Game Awards se préparent. Geoff Keighley a levé le voile sur la liste officielle des nommés pour l’édition 2026, tout en ouvrant les votes au public.
La liste complète des nommés pour les Game Awards 2026
La liste des nommés pour les Game Awards 2026 est désormais connue et réservera quelques surprises au public, même si la plupart des noms restent assez convenus. Comme d’habitude, on aura l’impression que seule une poignée de jeux est sortie cette année, avec une sélection qui tourne en rond autour des mêmes titres, dont un qui devrait faire parler. Vous pouvez voter dès maintenant sur le site officiel des Game Awards.
Voici donc les nommés des Game Awards 2026 :
Jeu de l’année
- 007 First Light
- Control Resonant
- Grand Theft Auto 6
- Phantom Blade Zero
- Resident Evil Requiem
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Meilleure direction
- Control Resonant
- Grand Theft Auto VI
- Phantom Blade Zero
- Pragmata
- Resident Evil Requiem
Meilleure narration
- 007 First Light
- Control Resonant
- Grand Theft Auto VI
- Resident Evil Requiem
- The Blood of Dawnwalker
Meilleure direction artistique
- Control Resonant
- Grand Theft Auto VI
- Mouse P.I. For Hire
- Phantom Blade Zero
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Meilleure bande-son
- Ace Combat 8: Wings of Theve
- Grand Theft Auto VI
- Mixtape
- Phantom Blade Zero
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Meilleur design audio
- Ace Combat 8: Wings of Theve
- Control Resonant
- Grand Theft Auto VI
- Resident Evil Requiem
- Star Wars Galactic Racer
Meilleure performance
- Angela Sant’Albano – Resident Evil Requiem
- Liam Mcintyre – Marvel’s Wolverine
- Manni L.Perez – Grand Theft Auto VI
- Patrick Gibson – 007 First Light
- Rahul Kohli – Saros
Meilleur jeu mettant en avant l’accessibilité
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced
- Forza Horizon 6
- Gears of War: E-Day
- Marvel’s Wolverine
- Rhythm Heaven Groove
Games for Impact (les jeux ayant un « message »)
- Big Walk
- Cairn
- Forever Ago
- Life is Strange: Reunion
- Lily’s Worlds XD
- Mixtape
Meilleur jeu service/support
- ARC Raiders
- Final Fantasy XIV
- Fortnite
- No Man’s Sky
- The Witcher 3: Wild Hunt
Meilleur support communautaire
- Crimson Desert
- Helldivers 2
- No Man’s Sky
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Warframe
Meilleur jeu indépendant
- Big Walk
- Cairn
- Denshattack!
- Mewgenics
- Mina The Hollower
Meilleur premier jeu
- Dressmaker
- Esoteric Ebb
- Orbitals
- Replaced
- Silver Pines
Meilleur jeu mobile
- Arknights Endfield
- Monster Hunter Outlanders
- Neverness to Everness
- Pokémon Champions
- Where Winds Meet
Meilleur jeu en réalité virtuelle
- Forefront
- Into The Radius 2
- Little Nightmares VR: Altered Echoes
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Empire City
- Thief VR: Legacy of Shadow
Meilleur jeu d’action
- Ace Combat 8: Wings of Theve
- Gears of War: E-Day
- Onimusha: Way of the Sword
- Phantom Blade Zero
- Saros
Meilleur jeu d’aventure
- 007 First Light
- Control Resonant
- Grand Theft Auto VI
- Pragmata
- Resident Evil Requiem
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Meilleur RPG
- Final Fantasy Resonance
- Fire Emblem: Fortune’s Weave
- Montser Hunter Stories 3: Twisted Reflection
- The Blood of Dawnwalker
- Trails in the Sky 2nd Chapter
Meilleur jeu de combat
- 2XKO
- Avatar Legends: The Fighting Games
- Invincible VS
- Marvel Tokon: Fighting Souls
- My Hero Academia: All’s Justice
Meilleur jeu familial
- Big Walk
- LEGO Batman: L’Héritage du Chevalier Noir
- Nintendo Switch Sports Resort
- Pokémon Pokopia
- Yoshi and the Mysterious Book
Meilleur jeu de simulation/stratégie
- Mewgenics
- Planet Zoo 2
- Pokémon Pokopia
- Slay The Spire 2
- Star Wars Zero Company
Meilleur jeu de sport/racing
- EA Sports FC 27
- Forza Horizon 6
- Nintendo Switch Sports Resort
- Screamer
- Star Wars Galactic Racer
Meilleur jeu multijoueur
- Big Walk
- Call of Duty: Modern Warfare 4
- Gears of War: E-Day
- Marathon
- Meccha Chameleon
- Orbitals
Meilleure adaptation
- Cyberpunk Edgerunners 2
- Fallout
- Mortal Kombat 2
- Resident Evil
- Super Mario Glaxy: Le Film
Meilleure création communautaire
- A Dream of Silence Revamped – Lizardpunk (Baldur’s Gate 3)
- Create Aeronautics – Simulated Team (Minecraft)
- Nopixel V – Nopixel Studios (GTA Online)
- Star Wars Droid Tycoon – FOAD (Fortnite)
- TTK – Sable Digital (Roblox)
Jeu le plus attendu
- Fable
- Final Fantasy VII Revelation
- God of War Laufey
- Resident Evil Veronica
- The Witcher 4
Créateur de contenu de l’année
- Cdawg
- Cellbit
- IShowSpeed
- Lilsimsie
- Ohnepixel
Meilleur jeu esport
- Counter-Strike 2
- DOTA 2
- League of Legends
- Mobile Legends: Bang Bang
- Valorant
Meilleur sportif esport
- Chovy
- Donk
- Erde
- Yatoro
- Zywoo
Meilleure équipe esport
- Geng.G (League of Legends)
- Loud (Valorant)
- Team Falcons (Counter-Strike 2)
- Team Falcons (Rocket League)
- Team Spirit (DOTA 2)
- Team Vitality (Counter-Strike 2)
Pourquoi GTA 6 est éligible alors qu’il n’est pas encore sorti ?
C’est peut-être le point qui fera le plus réagir dans cette liste. GTA 6 figure parmi les nommés lors de ces Game Awards alors que le jeu ne sera disponible qu’à partir du 19 novembre. Comment peut-il donc être nommé ? C’est l’heure d’un petit cours de rattrapage sur le processus de sélection des Game Awards.
Même s’il est le visage des Game Awards, ce n’est pas Geoff Keighley qui décide qui est nommé ou non, ni même son équipe de production. Il s’agit d’un jury composé majoritairement de journalistes et d’équipes de rédaction en provenance du monde entier (ActuGaming est par exemple l’un des représentants français), dans lequel chacun va fournir une liste de ses jeux préférés de l’année, avant que le tout soit pondéré pour aboutir à la liste que vous voyez.
Pour être éligible, un jeu a simplement besoin de sortir avant le 20 novembre de cette année, ce qui fonctionne donc pour GTA 6. Et non, la date n’a pas été arrangée pour Rockstar, puisque cette date est à peu près la même chaque année, comme en 2025 où la date limite était le 21 novembre. Par conséquent, puisque des personnes et/ou des groupes issus de la presse ont sans doute pu recevoir GTA 6 en avance pour le découvrir comme il faut, il peut être dans plusieurs listes envoyées à l’organisation des Game Awards, et figurer dans la sélection finale. Qu’il le mérite ou non, ça, c’est en partie à vous de le décider.