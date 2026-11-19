Comment obtenir en jeu tout ce que contient l’édition Ultime de GTA 6 ?

Vous trouverez ci-dessous toutes les informations nécessaires au débloquage des bonus promis dans l’édition Ultime de GTA 6. Des informations à retrouver dans le menu Boutique du jeu.

Véhicules de Jason

L’édition Ultime vous donne droit à une moto de modèle Dinka Enduro ainsi qu’un kayak de la marque Crest. Attention, ces véhicules ne sont disponibles qu’uniquement à la planque de Jason et utilisable seulement pendant le Chapitre 1.

Modèle rétro pour le Ganado

Le pick-up Vapid Ganado obtient un style classique surbaissé et usé pour Jason grâce à une variante uniquement disponible et utilisable durant le Chapitre 1. Pour l’obtenir, vous devez rejoindre Coastal Auto Care à Key Lento, puis section Kits pros et Kits complets du menu de l’atelier auto.

Variantes d’armes customs

Ce bonus vous donnera droit à des armes de poing personnalisées et des gravures détaillées pour le pistolet Girardi ES9 de Jason et le pistolet Klose K17 de Lucia. Vous les trouverez dans la section Variantes du casier d’armes à Ammu-Nation. Il y a 24 armureries dans le monde ouvert. L’arme de Jason sera disponible à partir du Chapitre 1 et celle de Lucia au cours du Chapitre 2.

Revolvers Morgan

Ce puissant revolver classique de Vice City propose des versions pour homme et pour femme, avec des crosses ornées de palmiers, des détails finement gravés et une lunette de visée très performante. Ils sont disponibles dans n’importe quel casier d’armes d’Ammu-Nation au cours du Chapitre 2.

One-Eyed Millie

L’atelier de tuning de Lake Leonida est une exclusivité de l’édition Ultime. Spécialisé dans les modifications de véhicules tout-terrain et les décorations automobiles peintes à la main, il est disponible dès le Chapitre 1. Pour le trouver, rendez-vous dans la section Véhicules puis Ateliers de tuning de l’index de carte.

Dominator Buggy et garage

Ce véhicule tout-terrain est une vraie bête, parfaite pour les sentiers reculés du Mont Kalaga et au-delà. Le garage qui lui est dédié est situé au Paradise de Watson Bay, qui dispose aussi d’un casier d’armes et d’un endroit sécurisé pour déposer les biens volés destinés à un receleur. Le buggy et le garage sont disponibles après avoir visité le Mud Club avec Wyman au cours du Chapitre 2. Rendez-vous dans la section Exploration de l’index de carte pour mieux les localiser.

Voitures classiques

Et si vous décidiez de redonner une seconde vie aux véhicules abandonnés ou inachevés pour leur redonner leur plus bel éclat ? Eh bien Wyman, le collectionneur un peu barjo du garage local peut répondre à votre commande spéciale. Pour cela, il vous contactera via WhatUp une fois le Dominator récupéré au cours du Chapitre 2.

Rideout Customs

Ce nouvel atelier de tuning est disponible uniquement pour l’édition Ultime. Il vous permettra de transformer des véhicules classiques en magnifiques oeuvres d’art aux intérieurs détaillés, aux jantes raffinées et au style donk. Il est disponible dès le Chapitre 1. Pour le localiser, rendez-vous dans la section Véhicules puis Ateliers de tuning de votre index de carte.

Repaire des PTT Youngin$

Les gangs sont une sorte d’activités à découvrir dans Leonida, et les PTT Youngin$ représentent l’un des gangs les plus actifs du quartier de Southside à Vice City. Ce bonus de l’édition Ultime vous permettra de vous attaquer à l’un de leur repaire et de vous enfuir avec des objets spéciaux et de la contrebande de premier choix. Disponible dès le chapitre 1, vous pouvez retrouver ce repaire une fois Southside exploré et il sera affiché dans la section Braquages puis Opérations illégales de l’index de carte.

Boutique d’habits Stock 305

Cette boutique de vêtement est exclusive à l’édition Ultime et est située à Stockyard. Elle vous permettra de créer différents looks uniques pour nos deux protagonistes pour du streetweae haut de gamme. Ces tenues sont disponibles dès le Chapitre 1 et vous pouvez la localiser dans la section Style puis Décontracté et urbain de votre index de carte.

Sara’s Unisex Salon

Ce salon exclusif à l’édition Ultime est situé à Hamlet. Il vous permet de choisir des styles inimitables pour Jason et Lucia, y compris pour la pilosité faciale de Jason et pour le maquillage et les ongles de Lucia. Ils sont pour cela disponibles dès le Chapitre 1, et à retrouver dans la section Style puis Coiffure & Soins de l’index de carte.

Salon Electric Fang Tattoo

L’édition Ultime vous permet même de bénéficier d’un salon de tatouage exclusif à Stockyard, avec plus de 50 tatouages signature pour Jason et Lucia, tous conçus par le collectif d’artistes FAILE. Ils sont disponibles dès le Chapitre 1 de votre aventure et vous pouvez les retrouver dans la section Styles puis Tatouages de l’index de carte.

Produits dérivés Vice City

De nouveaux vêtements et accessoires inspirés du personnage de la série à succès de l’Etat du Bonheur, Mecca the Gator, vous attendront sur les mannequins de The Wonder Whale à Key Lanton. Pour mieux les trouver, rendez-vous dans la section Style puis Souvenirs et maillots de bain de l’index de votre carte.

Style de Vice City

L’édition Ultime vous permet aussi de débloquer de nouveaux styles vestimentaires, coiffures et tatouages exclusifs à cette édition, notamment dans le pur style de la région. Ce style précis se débloquera lui au cours du Chapitre 4, les tenues directement dans votre garde-robe et les tatouages dans la section Spéciaux de la plupart des salons de tatouage. Il y a 11 sur la carte de Leonida. Pour info, d’autres coiffures et styles de barbe vous attendent à Sara’s Unisex Salon.

Shitzu Squalo

Parfaitement adapté aux rivages de Gambit Bay, ce véhicule natuique teinté d’un dégradé de rose et de bleu vous attendra à Washington Beach au cours du Chapitre 4. Il vous faudra vous rendre la catégorie Personnel de l’index de la carte pour le trouver. D’ailleurs, il se pourrait bien qu’il contienne une caisse remplie d’explosifs pour vos plus belles entrées.

Grotti Cheetah (1995)

Ce sera probablement votre dernière récompense dans l’ordre chronologique. La Grotti Cheetah de 1995 est une voiture sportive emblématique du milieu des années 90 et qui rend hommage à Shore Drive. Avec son motif minimaliste et rétrofuturiste, elle vous attendra à Pegassi Residences au coeur du Chapitre 5 de votre aventure. Pour localiser l’endroit, utilisez votre carte et notamment l’onglet Exploration de l’index de la carte.