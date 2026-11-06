Ratchet & Clank: Ranger Rumble, free-to-play sorti sur mobiles, fermera dès le 1er mai 2027

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Ratchet & Clank est une série devenue culte, appréciée dès ses premiers opus sortis sur PS2, qui a connu énormément d’épisodes plus ou moins majeurs et réussis. Le plus étonnant d’entre eux restera sans aucun doute le dernier en date. Intitulé Ratchet & Clank: Ranger Rumble, il était conçu comme une tentative de free-to-play exclusivement réservé au marché mobile. Un détour si peu concluant que l’annonce de sa fermeture dans les prochains mois vient de tomber.

Ratchet & Clank: Ranger Rumble // Source : Sony

Coupé avant même sa sortie complète

Lancé sur le marché mobile depuis novembre 2025 dans de rares régions du monde avant d’être rendu disponible progressivement, y compris chez nous, les mois suivants, Ratchet & Clank: Ranger Rumble ne connaîtra même pas de sortie complète. Le free-to-play hero shooter en PvP et PvE va en effet fermer le 1er mai 2027. Un communiqué officiel a été publié pour effectuer cette annonce :

« Nous avons pris la dure décision de stopper le développement de Ratchet & Clank: Ranger Rumble. La toute dernière mise à jour sera déployée le 6 novembre 2026, et l’application sera retirée des stores le 21 novembre 2026. Les joueurs qui possèdent déjà le jeu pourront continuer à y jouer jusqu’au 1er mai 2027, jour où les serveurs seront définitivement fermés. Au nom de l’équipe de développement et de toutes les personnes qui ont aidé à faire ce jeu, merci à notre incroyable communauté pour son grand soutien, et particulièrement à ceux qui ont pris du temps pour jouer, partager leur feedback et aider à façonner Ranger Rumble durant son développement ! »

Il est donc encore temps de profiter de Ratchet & Clank: Ranger Rumble pour celles et ceux qui ont porté de l’intérêt au projet. Maintenant, une telle annonce ne semble pas surprendre qui que ce soit, et l’on s’imagine que les fans attendent surtout un nouvel opus, le très bon Rift Apart remontant déjà à plus de cinq ans. Après, quelle place ont encore le Lombax et son compère dans le planning Marvelesque d’Insomniac ? Ça…

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Jaquette de Ratchet & Clank: Ranger Rumble
Ratchet & Clank: Ranger Rumble
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Date de sortie : 12/04/2026

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