Sauver Mass Effect 5 coûterait énormément d’argent selon le cofondateur de BioWare

Un sauvetage trop coûteux

Pendant qu’un semblant de bataille politique commence à se mettre en place, Trent Oster, cofondateur de BioWare, vient rappeler une triste réalité autour du studio et du jeu Mass Effect qui a été annulé. Sur Twitter, il estime que pour terminer un jeu comme Mass Effect qui se doit d’être à la hauteur des AAA modernes, il faudrait qu’il dispose d’un budget équivalent à ces AAA. Soit une sacrée somme, qui pourrait dépasser les 200 millions de dollars :

« L’aspect effrayant de Mass Effect, c’est que le public va vouloir le meilleur du développement AAA. Ce qui donnerait une estimation approximative du budget (basée sur des jeux contemporains) de 200 millions de dollars et plus. C’est un gros chiffre. Il doit y avoir un plan plus vaste en place pour la licence afin que les calculs tiennent la route. »

Dans ce plan, on pourrait y intégrer le projet de série commandé sur Amazon, qui serait toujours dans les tuyaux, et Oster précise qu’avec un bon management, les coûts pourraient être plus faibles. C’est occulter de nombreux autres paramètres qui rendent cela impossible. Même si BioWare était sauvé d’une quelconque façon en dehors d’EA, rien ne dit que l’éditeur serait ouvert à l’idée de se séparer de la licence. Si, par exemple, le gouvernement canadien trouve un moyen de remettre sur pied le studio, rien ne dit qu’il pourra à nouveau travailler sur Mass Effect un jour. Mieux vaut se faire à l’idée dès maintenant.