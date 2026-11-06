Si Bloodborne 2 n’a toujours pas vu le jour, c’est surtout à cause d’une question de droits partagés selon Shawn Layden

Alors qu’une petite réunion suffirait (avec beaucoup d’argent)

Bloodborne est l’une des rares licences que Sony ne peut pas réellement exploiter comme il le souhaite. En premier lieu parce qu’il n’est pas question de se fâcher avec la tête pensante de FromSoftware. Mais au-delà de ça, il y a surtout des questions de droits qui compliquent la tâche. C’est ce que Shawn Layden, ex-figure importante chez PlayStation, explique au micro de The Trophy Room, lorsqu’il est question d’un Bloodborne 2 ou d’un simple retour de la série, en précisant que réunir à la fois Sony, From Software et Kadokawa (maison-mère du studio) est un sacré challenge :

« Ramener de vieux jeux est un challenge. Est-il possible de créer quelque chose qui soit respectueux de l’original tout en recréant tout l’engouement autour du phénomène ? Et il y a des tas de droits partagés à prendre en compte. Il y a Sony là-dedans, il y a FromSoftware, il y a la maison mère du studio [Kadokawa]… je pense que réunir tout ce monde autour d’une table pour valider le projet est le plus gros défi ici. »

Rappelons que Sony a pourtant des parts dans FromSoftware tout en étant le plus gros actionnaire de Kadokawa, ce qui, normalement, devrait faciliter les choses. Mais on en revient à la volonté de Miyazaki, qui a d’autres projets sur les bras en ce moment.