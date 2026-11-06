Sony annonce les PlayStation Perks, des avantages supplémentaires mais timides pour les abonnés PS Plus

Des réductions sur des accessoires et des services

Outre les jeux proposés tous les mois sur les différents paliers, le PlayStation Plus offre déjà des réductions supplémentaires lors de promotions, de la sauvegarde sur le cloud, ou encore des essais gratuits de certains titres pour les membres Premium. Sony veut tenter de donner davantage de bonnes raisons d’être abonné avec l’annonce des PlayStation Perks.

Concrètement, il s’agit de réductions ou d’offres promotionnelles sur des accessoires PlayStation ou des services en partenariat avec le constructeur. On parle ainsi de 3 mois d’essais gratuits chez Youtube Premium, de 10 € d’économies sur certaines manettes DualSense, 10% de réduction sur des produits gaming et audio Sony Electronics, ou bien 3 mois d’abonnement Audible à 0,99€.

Il suffit de se rendre sur la page des PlayStation Perks et de cliquer sur le bouton « Débloquez l’offre » pour soit recevoir un code promotionnel, soit être redirigé sur une autre page pour poursuivre la démarche. Bien sûr, chaque offre est soumise à des conditions précises que l’on vous invite vivement à consulter en cas d’intérêt. Rien que l’offre Youtube Premium, elle ne concerne par exemple que celles et ceux n’ayant jamais récupéré d’abonnement ni même un premier essai.

Il est évident que tout cela demeure encore maigre pour beaucoup quand on pense, par exemple et au hasard, aux milliers de titres PS1 et PS2 dans lesquels le PS Plus Premium pourrait piocher plus généreusement. Mais écoutez, c’est toujours ça de pris.