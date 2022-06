The Walking Dead: Saints and Sinners Chapitre 2 : Première vidéo de gameplay et une sortie en 2023 sur PSVR 2

Après s’être montré il y a un mois de ça, The Walking Dead: Saints and Sinner Chapitre 2 – Retribution a bel et bien fait une apparition lors du State of Play de Sony.

Le Touriste de retour

Dans cette nouvelle vidéo d’un peu plus d’une minute à peine, le titre de Skydance Interactive nous dévoile un aperçu plus concret du gameplay du titre. Comme on pouvait s’en douter, on retrouvera une jouabilité se reposant sur les bases du premier volet. Effectivement, l’aspect survie sera une nouvelle fois de la partie face aux nombreux rôdeurs, mais aussi aux divers survivants armés jusqu’au dent peu recommandables.

On peut voir que notre héros aura à disposition de nouvelles armes blanches ou à feu dont des fumigènes éclairants pour vérifier si les alentours ne sont pas bourrés de rodeurs, voire des armes blanches pour défoncer des crânes d’infectés. D’ailleurs, ces putréfiés réagiront différents aux dégâts que vous leur faites, et des animations plus réalistes des rôdeurs seront de la partie.

Qu’on se le dise, le titre semble tout aussi excitant que le premier opus, et le côté flippant et exigeant du soft devraient une nouvelle fois fonctionner. L’aspect infiltration devait être lui aussi plus poussé, avec enfin la possibilité d’ajouter un silencieux sur les armes, afin de se la jouer fine face aux rôdeurs comme aux survivants.

Au passage, le jeu nous permettra d’incarner de nouveau le Touriste, et reprendra l’histoire là où le premier volet s’est arrêté. En tout cas, le soft semble prometteur, et des expéditions de nuit seront de la partie sur cette suite, ce qui proposera ainsi un sacré challenge pour le joueurs face aux rôdeurs, tout en provoquant un immense sentiment de peur, qui faisait tout le sel du premier opus.

On vous laisse apprécier comme il se doit ce trailer de The Walking Dead: Saints and Sinners Chaptire 2 – Retribution, qui sortira sur PlayStation VR fin 2022, et évidemment sur le PlayStation VR 2 en 2023, sans plus de précisions. On aurait justement aimé avoir quelques informations complémentaires concernant la date de sortie du futur casque VR de Sony cela dit…