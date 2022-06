The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution

The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution est un jeu d'action et de survie en réalité virtuelle développé et édité par Skydance Interactive. Suite directe du premier épisode sorti en 2020, le joueur ou la joueuse se retrouve à nouveau dans la peau du Touriste qui doit faire face aux dangers de la ville de la Nouvelle-Orléans, à savoir les morts-vivants et des survivants à l'apocalypse zombie menés par le terrible Axeman (tueur à la hache en français).