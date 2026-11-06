Stranger Than Heaven attire beaucoup de personnes n’ayant jamais joué à Yakuza, SEGA s’attend à un succès

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Le dernier bilan trimestriel de SEGA est intéressant, non pas pour ce qu’il nous dit des résultats actuels du groupe, mais pour ce que l’entreprise prévoit d’enregistrer à la toute fin de l’année fiscale. Le dernier trimestre sera chargé pour l’éditeur, puisque Stranger Than Heaven et Persona 4 Revival sortiront à un mois d’écart et devraient faire les beaux jours de SEGA. C’est en tout cas ce à quoi ce dernier s’attend grâce aux premiers chiffres à sa disposition.

Stranger Than Heaven // Source : SEGA

Le prochain Persona attire lui aussi les foules

Dans ce bilan, on peut voir que Stranger Than Heaven et Persona 4 Revival dépassent déjà toutes les prédictions de SEGA. Pour ce qui est du jeu de RGG Studio, le groupe souligne qu’un million de wishlists ont déjà été enregistrées, ce qui est davantage qu’espéré à cette date. Le titre fait par exemple bien, bien, bien mieux que Like a Dragon: Infinite Wealth sur une même période, et ça, il le doit surtout à un tout nouveau public.

Si Stranger Than Heaven apparait comme étant lié à la saga Like a Dragon/Yakuza d’une manière ou d’une autre (si l’on se fie à quelques indices), le fait d’avoir opté pour un titre plus indépendant est en train de payer auprès d’un public qui n’a pas forcément joué aux autres jeux du studio. SEGA précise même qu’environ la moitié des wishlists enregistrées ici correspondent à des personnes qui n’ont pas acheté d’autres jeux RGG Studio.

Dans le cas de Persona 4 Revival, les estimations sont encore meilleures. Ce sont 2 millions de wishlists qui ont été comptabilisées à ce stade, ce qui est là encore supérieur aux prévisions, et largement au-delà des performances de Persona 3 Reload et de Metaphor ReFantazio (même combinées). On note cependant le cas inverse par rapport à Stranger Than Heaven : la grande majorité des wishlists proviennent de personnes qui ont déjà acheté plusieurs épisodes de la licence. Les fans sont donc bien au rendez-vous et sont plus nombreux que jamais.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Stranger Than Heaven
Stranger Than Heaven
pc ps5 xbox series

Date de sortie : 15/01/2027

7 raisons de jouer à Broken Ranks en 2026, un MMORPG tactique gratuit désormais disponible sur Android

Un véritable MMORPG PC à retrouver sur smartphone Commençons par ce qui constitue probablement l’un des principaux atouts de cette nouvelle version. En effet, Broken Ranks ne se présente pas comme une déclinaison simplifiée de son homologue sur PC. Whitemoon Games a choisi de transposer l’ensemble de son univers et de ses principales mécaniques sur Android, sans repartir sur un jeu entièrement différent. Téléchargez gratuitement Broken Ranks avec le code actugaming On retrouve donc les mêmes aventures, les mêmes systèmes de progression et les mêmes possibilités de coopération. Si vous vous lancez dès aujourd’hui, vous avez de quoi profiter d’un MMORPG déjà enrichi par plusieurs années de mises à jour. On comprend ainsi pourquoi le studio a mis du temps avant de déployer cette version pour smartphones alors qu’ils auraient pu sortir une version plus light et plus simpliste afin de coller à l’écosystème mobile. Évidemment, cette adaptation nécessite quelques ajustements. Les développeurs ont notamment retravaillé les commandes et l’interface pour les écrans tactiles. Vous pouvez ainsi vous déplacer en touchant directement une destination sur la carte ou utiliser un joystick virtuel selon vos préférences. Quelques fonctionnalités secondaires ne sont pas encore…

En savoir plus
Sponsorisé

Sur le même thème

Stranger Than Heaven nous montre son premier acte dans une nouvelle bande-annonce

pc ps5 xbox series
Stranger Than Heaven nous montre son premier acte dans une nouvelle bande-annonce

Stranger Than Heaven nous fait visiter la ville de Kokura en 1915 avec une nouvelle vidéo de gameplay

pc ps5 xbox series
Stranger Than Heaven nous fait visiter la ville de Kokura en 1915 avec une nouvelle vidéo de gameplay

SEGA annonce chez Netflix une série animée Sonic et des adaptations live action pour Crazy Taxi et… Stranger Than Heaven

SEGA annonce chez Netflix une série animée Sonic et des adaptations live action pour Crazy Taxi et… Stranger Than Heaven

SEGA espère que Stranger Than Heaven et Persona 4 Revival vont se vendre à 5 millions d’exemplaires chacun

pc ps5 xbox series
SEGA espère que Stranger Than Heaven et Persona 4 Revival vont se vendre à 5 millions d’exemplaires chacun
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

GTA 6 : Obbe Vermeij, ex-directeur technique chez Rockstar North, pense que le jeu arrivera rapidement sur PC à cause de l’IA générative
pc ps5 xbox series
GTA 6 : Obbe Vermeij, ex-directeur technique chez Rockstar North, pense que le jeu arrivera rapidement sur PC à cause de l’IA générative
Ratchet & Clank: Ranger Rumble, free-to-play sorti sur mobiles, fermera dès le 1er mai 2027
ios android
Ratchet & Clank: Ranger Rumble, free-to-play sorti sur mobiles, fermera dès le 1er mai 2027
Si Bloodborne 2 n’a toujours pas vu le jour, c’est surtout à cause d’une question de droits partagés selon Shawn Layden
ps4
Si Bloodborne 2 n’a toujours pas vu le jour, c’est surtout à cause d’une question de droits partagés selon Shawn Layden
Acornia: Mirror Worlds révèle au cours d’un trailer de gameplay inédit qu’il servira ses pâtisseries au printemps 2027
pc ps5 xbox series switch 2
Acornia: Mirror Worlds révèle au cours d’un trailer de gameplay inédit qu’il servira ses pâtisseries au printemps 2027
Prime Gaming : Voici les jeux ajoutés au service, Mixtape et Kingdom Come Deliverance arrivent aussi sur Luna
pc
Prime Gaming : Voici les jeux ajoutés au service, Mixtape et Kingdom Come Deliverance arrivent aussi sur Luna
Bethesda va mettre du temps à sortir The Elder Scrolls VI: Sentinel, mais il se presse déjà pour sortir des produits dérivés
pc xbox series
Bethesda va mettre du temps à sortir The Elder Scrolls VI: Sentinel, mais il se presse déjà pour sortir des produits dérivés
Sony annonce les PlayStation Perks, des avantages supplémentaires mais timides pour les abonnés PS Plus
ps5 ps4
Sony annonce les PlayStation Perks, des avantages supplémentaires mais timides pour les abonnés PS Plus
Selon Eiji Aonuma, si Nintendo vire peu de gens, c’est parce qu’il est plus simple de travailler avec les mêmes personnes
switch 2
Selon Eiji Aonuma, si Nintendo vire peu de gens, c’est parce qu’il est plus simple de travailler avec les mêmes personnes
EA a l’extrême audace de fêter le N7 Day avec des nouveaux goodies alors qu’il vient de tuer la licence Mass Effect
EA a l’extrême audace de fêter le N7 Day avec des nouveaux goodies alors qu’il vient de tuer la licence Mass Effect
Les nouveaux propriétaires d’Electronic Arts cherchent maintenant à racheter Unity et son moteur pour 25 milliards de dollars
Les nouveaux propriétaires d’Electronic Arts cherchent maintenant à racheter Unity et son moteur pour 25 milliards de dollars
Un documentaire sur BioWare va voir le jour, racontant l’histoire du studio jusqu’à sa fermeture
Un documentaire sur BioWare va voir le jour, racontant l’histoire du studio jusqu’à sa fermeture
Xbox : L’application sur PC va subir des améliorations, les membres Xbox Insider y ont accès dès maintenant
pc xbox series
Xbox : L’application sur PC va subir des améliorations, les membres Xbox Insider y ont accès dès maintenant
Jouez gratuitement à la première mission de 007 First Light sur PC et Xbox Series, et un peu moins gratuitement sur PS5
pc ps5 xbox series switch 2
Jouez gratuitement à la première mission de 007 First Light sur PC et Xbox Series, et un peu moins gratuitement sur PS5
Assassin’s Creed Valhalla vous invite à recommencer votre partie avec son mode New Game+, car le jeu n’était déjà pas assez long comme ça
pc ps5 xbox series stadia ps4 xbox one
Assassin’s Creed Valhalla vous invite à recommencer votre partie avec son mode New Game+, car le jeu n’était déjà pas assez long comme ça
Hideo Kojima s’exprime à nouveau sur l’IA générative et « ne veut pas d’un avenir où l’aspect créatif humain disparaîtrait »
Hideo Kojima s’exprime à nouveau sur l’IA générative et « ne veut pas d’un avenir où l’aspect créatif humain disparaîtrait »
Barry Sloane, l’acteur derrière le personnage du capitaine Price, pense être le plus « qualifié » pour jouer dans le futur film Call of Duty
pc ps5 xbox series switch 2
Barry Sloane, l’acteur derrière le personnage du capitaine Price, pense être le plus « qualifié » pour jouer dans le futur film Call of Duty
GTA 6 : À quelques jours du lancement, Rockstar partage de nombreuses images inédites du jeu
ps5 xbox series
GTA 6 : À quelques jours du lancement, Rockstar partage de nombreuses images inédites du jeu
Square Enix devrait investir davantage dans de nouveaux jeux originaux après avoir terminé Final Fantasy VII Revelation
pc ps5 xbox series switch 2
Square Enix devrait investir davantage dans de nouveaux jeux originaux après avoir terminé Final Fantasy VII Revelation
Nintendo écarte l’idée d’une nouvelle hausse de prix pour la Switch 2 et dit avoir sécurisé les composants nécessaires pour son stock
switch 2
Nintendo écarte l’idée d’une nouvelle hausse de prix pour la Switch 2 et dit avoir sécurisé les composants nécessaires pour son stock
GTA 6 : Le PDG de Take-Two fait référence au lancement raté de Cyberpunk 2077 pour justifier la nécessité des reports
ps5 xbox series
GTA 6 : Le PDG de Take-Two fait référence au lancement raté de Cyberpunk 2077 pour justifier la nécessité des reports
Le développement de la PS6 « progresse comme prévu » chez Sony, qui prépare le terrain pour la nouvelle génération
Le développement de la PS6 « progresse comme prévu » chez Sony, qui prépare le terrain pour la nouvelle génération
Honkai Nexus Anima aura droit à une ultime bêta avant son lancement prévu pour le printemps 2027
pc ios android
Honkai Nexus Anima aura droit à une ultime bêta avant son lancement prévu pour le printemps 2027
Nintendo a vendu 26,3 millions de Switch 2 et partage des premiers chiffres pour Splatoon Raiders, Star Fox ou le dernier Fire Emblem
switch 2
Nintendo a vendu 26,3 millions de Switch 2 et partage des premiers chiffres pour Splatoon Raiders, Star Fox ou le dernier Fire Emblem
Marvel’s Wolverine s’est vendu à 2,4 millions d’exemplaires, tandis que la PS5 s’approche de la barre des 100 millions
ps5
Marvel’s Wolverine s’est vendu à 2,4 millions d’exemplaires, tandis que la PS5 s’approche de la barre des 100 millions