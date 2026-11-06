Stranger Than Heaven attire beaucoup de personnes n’ayant jamais joué à Yakuza, SEGA s’attend à un succès

Le prochain Persona attire lui aussi les foules

Dans ce bilan, on peut voir que Stranger Than Heaven et Persona 4 Revival dépassent déjà toutes les prédictions de SEGA. Pour ce qui est du jeu de RGG Studio, le groupe souligne qu’un million de wishlists ont déjà été enregistrées, ce qui est davantage qu’espéré à cette date. Le titre fait par exemple bien, bien, bien mieux que Like a Dragon: Infinite Wealth sur une même période, et ça, il le doit surtout à un tout nouveau public.

Si Stranger Than Heaven apparait comme étant lié à la saga Like a Dragon/Yakuza d’une manière ou d’une autre (si l’on se fie à quelques indices), le fait d’avoir opté pour un titre plus indépendant est en train de payer auprès d’un public qui n’a pas forcément joué aux autres jeux du studio. SEGA précise même qu’environ la moitié des wishlists enregistrées ici correspondent à des personnes qui n’ont pas acheté d’autres jeux RGG Studio.

Dans le cas de Persona 4 Revival, les estimations sont encore meilleures. Ce sont 2 millions de wishlists qui ont été comptabilisées à ce stade, ce qui est là encore supérieur aux prévisions, et largement au-delà des performances de Persona 3 Reload et de Metaphor ReFantazio (même combinées). On note cependant le cas inverse par rapport à Stranger Than Heaven : la grande majorité des wishlists proviennent de personnes qui ont déjà acheté plusieurs épisodes de la licence. Les fans sont donc bien au rendez-vous et sont plus nombreux que jamais.