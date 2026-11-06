NieR Automata : Une erreur fait passer le poids du jeu à 366 Go sur Steam, le studio enquête sur le problème

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

C’est une drôle d’histoire qui est arrivée à celles et à ceux qui tentent aujourd’hui d’installer NieR Automata sur PC via la version Steam du jeu. Au lieu de la cinquantaine de gigas d’espace libre demandés habituellement pour cet épisode, les utilisateurs Steam ont pu se rendre compte que le jeu était désormais 6 fois plus gros suite à une mise à jour.

NieR Automata // Source : Square Enix

À moins que ce soit une blague de Yoko Taro

Cette mise à jour sauvage de NieR Automata avait pour but d’apporter peu de choses, si ce n’est l’arrivée de traductions supplémentaires, avec le coréen et le chinois. Pas de quoi faire augmenter la taille du jeu de 600 % donc, et pourtant, il est maintenant demandé à certains utilisateurs d’avoir plus de 366 Go d’espace libre sur leur PC pour pouvoir télécharger le jeu. Certes, les jeux sont de plus en plus gourmands, mais c’est ici beaucoup demander.

Ce nouveau poids est bien entendu une erreur qui s’est glissée dans la mise à jour du jeu. Il est possible que le poids du jeu ait été dupliqué sur le contenu téléchargeable du jeu, c’est pourquoi le studio recommande d’installer uniquement le jeu sans les DLC en attendant qu’une solution soit trouvée :

« Nous avons identifié un problème suite à la dernière mise à jour pour NieR:Automata sur Steam, publiée le 6 novembre 2026, où l’installation nécessite considérablement plus d’espace de stockage que prévu. Nous enquêtons actuellement sur la cause et travaillons à résoudre le problème. Nous nous excusons pour le désagrément. En tant que solution de contournement temporaire, vous pouvez télécharger le jeu de base en utilisant l’espace de stockage prévu en allant dans « Propriétés » → « DLC » sur Steam et en décochant chaque élément DLC. »

Vous savez donc ce qu’il vous reste à faire si vous comptiez retrouver 2B ce week-end, en attendant qu’une autre mise à jour soit disponible.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de NieR Automata
NieR Automata
pc switch ps4 xbox one

Date de sortie : 10/03/2017

7 raisons de jouer à Broken Ranks en 2026, un MMORPG tactique gratuit désormais disponible sur Android

Un véritable MMORPG PC à retrouver sur smartphone Commençons par ce qui constitue probablement l’un des principaux atouts de cette nouvelle version. En effet, Broken Ranks ne se présente pas comme une déclinaison simplifiée de son homologue sur PC. Whitemoon Games a choisi de transposer l’ensemble de son univers et de ses principales mécaniques sur Android, sans repartir sur un jeu entièrement différent. Téléchargez gratuitement Broken Ranks avec le code actugaming On retrouve donc les mêmes aventures, les mêmes systèmes de progression et les mêmes possibilités de coopération. Si vous vous lancez dès aujourd’hui, vous avez de quoi profiter d’un MMORPG déjà enrichi par plusieurs années de mises à jour. On comprend ainsi pourquoi le studio a mis du temps avant de déployer cette version pour smartphones alors qu’ils auraient pu sortir une version plus light et plus simpliste afin de coller à l’écosystème mobile. Évidemment, cette adaptation nécessite quelques ajustements. Les développeurs ont notamment retravaillé les commandes et l’interface pour les écrans tactiles. Vous pouvez ainsi vous déplacer en touchant directement une destination sur la carte ou utiliser un joystick virtuel selon vos préférences. Quelques fonctionnalités secondaires ne sont pas encore…

En savoir plus
Sponsorisé

Sur le même thème

La licence NieR va bien se poursuivre, NieR Automata dépasse les 10 millions de ventes et Replicant, la barre des 2 millions

pc switch ps4 xbox one
La licence NieR va bien se poursuivre, NieR Automata dépasse les 10 millions de ventes et Replicant, la barre des 2 millions

Yoko Taro (NieR) a travaillé sur de nombreux projets ces dernières années, mais beaucoup ont été annulés

pc switch ps4 xbox one
Yoko Taro (NieR) a travaillé sur de nombreux projets ces dernières années, mais beaucoup ont été annulés

La saga NieR va fêter ses 15 ans avec un stream spécial le 19 avril prochain

pc switch ps4 xbox one
La saga NieR va fêter ses 15 ans avec un stream spécial le 19 avril prochain

Le prochain jeu NieR pourrait être révélé en 2025, juste à temps pour le quinzième anniversaire de la série

pc switch ps4 xbox one
Le prochain jeu NieR pourrait être révélé en 2025, juste à temps pour le quinzième anniversaire de la série
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Stranger Than Heaven attire beaucoup de personnes n’ayant jamais joué à Yakuza, SEGA s’attend à un succès
pc ps5 xbox series
Stranger Than Heaven attire beaucoup de personnes n’ayant jamais joué à Yakuza, SEGA s’attend à un succès
GTA 6 : Obbe Vermeij, ex-directeur technique chez Rockstar North, pense que le jeu arrivera rapidement sur PC à cause de l’IA générative
pc ps5 xbox series
GTA 6 : Obbe Vermeij, ex-directeur technique chez Rockstar North, pense que le jeu arrivera rapidement sur PC à cause de l’IA générative
Ratchet & Clank: Ranger Rumble, free-to-play sorti sur mobiles, fermera dès le 1er mai 2027
ios android
Ratchet & Clank: Ranger Rumble, free-to-play sorti sur mobiles, fermera dès le 1er mai 2027
Si Bloodborne 2 n’a toujours pas vu le jour, c’est surtout à cause d’une question de droits partagés selon Shawn Layden
ps4
Si Bloodborne 2 n’a toujours pas vu le jour, c’est surtout à cause d’une question de droits partagés selon Shawn Layden
Acornia: Mirror Worlds révèle au cours d’un trailer de gameplay inédit qu’il servira ses pâtisseries au printemps 2027
pc ps5 xbox series switch 2
Acornia: Mirror Worlds révèle au cours d’un trailer de gameplay inédit qu’il servira ses pâtisseries au printemps 2027
Prime Gaming : Voici les jeux ajoutés au service, Mixtape et Kingdom Come Deliverance arrivent aussi sur Luna
pc
Prime Gaming : Voici les jeux ajoutés au service, Mixtape et Kingdom Come Deliverance arrivent aussi sur Luna
Bethesda va mettre du temps à sortir The Elder Scrolls VI: Sentinel, mais il se presse déjà pour sortir des produits dérivés
pc xbox series
Bethesda va mettre du temps à sortir The Elder Scrolls VI: Sentinel, mais il se presse déjà pour sortir des produits dérivés
Sony annonce les PlayStation Perks, des avantages supplémentaires mais timides pour les abonnés PS Plus
ps5 ps4
Sony annonce les PlayStation Perks, des avantages supplémentaires mais timides pour les abonnés PS Plus
Selon Eiji Aonuma, si Nintendo vire peu de gens, c’est parce qu’il est plus simple de travailler avec les mêmes personnes
switch 2
Selon Eiji Aonuma, si Nintendo vire peu de gens, c’est parce qu’il est plus simple de travailler avec les mêmes personnes
EA a l’extrême audace de fêter le N7 Day avec des nouveaux goodies alors qu’il vient de tuer la licence Mass Effect
EA a l’extrême audace de fêter le N7 Day avec des nouveaux goodies alors qu’il vient de tuer la licence Mass Effect
Les nouveaux propriétaires d’Electronic Arts cherchent maintenant à racheter Unity et son moteur pour 25 milliards de dollars
Les nouveaux propriétaires d’Electronic Arts cherchent maintenant à racheter Unity et son moteur pour 25 milliards de dollars
Un documentaire sur BioWare va voir le jour, racontant l’histoire du studio jusqu’à sa fermeture
Un documentaire sur BioWare va voir le jour, racontant l’histoire du studio jusqu’à sa fermeture
Xbox : L’application sur PC va subir des améliorations, les membres Xbox Insider y ont accès dès maintenant
pc xbox series
Xbox : L’application sur PC va subir des améliorations, les membres Xbox Insider y ont accès dès maintenant
Jouez gratuitement à la première mission de 007 First Light sur PC et Xbox Series, et un peu moins gratuitement sur PS5
pc ps5 xbox series switch 2
Jouez gratuitement à la première mission de 007 First Light sur PC et Xbox Series, et un peu moins gratuitement sur PS5
Assassin’s Creed Valhalla vous invite à recommencer votre partie avec son mode New Game+, car le jeu n’était déjà pas assez long comme ça
pc ps5 xbox series stadia ps4 xbox one
Assassin’s Creed Valhalla vous invite à recommencer votre partie avec son mode New Game+, car le jeu n’était déjà pas assez long comme ça
Hideo Kojima s’exprime à nouveau sur l’IA générative et « ne veut pas d’un avenir où l’aspect créatif humain disparaîtrait »
Hideo Kojima s’exprime à nouveau sur l’IA générative et « ne veut pas d’un avenir où l’aspect créatif humain disparaîtrait »
Barry Sloane, l’acteur derrière le personnage du capitaine Price, pense être le plus « qualifié » pour jouer dans le futur film Call of Duty
pc ps5 xbox series switch 2
Barry Sloane, l’acteur derrière le personnage du capitaine Price, pense être le plus « qualifié » pour jouer dans le futur film Call of Duty
GTA 6 : À quelques jours du lancement, Rockstar partage de nombreuses images inédites du jeu
ps5 xbox series
GTA 6 : À quelques jours du lancement, Rockstar partage de nombreuses images inédites du jeu
Square Enix devrait investir davantage dans de nouveaux jeux originaux après avoir terminé Final Fantasy VII Revelation
pc ps5 xbox series switch 2
Square Enix devrait investir davantage dans de nouveaux jeux originaux après avoir terminé Final Fantasy VII Revelation
Nintendo écarte l’idée d’une nouvelle hausse de prix pour la Switch 2 et dit avoir sécurisé les composants nécessaires pour son stock
switch 2
Nintendo écarte l’idée d’une nouvelle hausse de prix pour la Switch 2 et dit avoir sécurisé les composants nécessaires pour son stock
GTA 6 : Le PDG de Take-Two fait référence au lancement raté de Cyberpunk 2077 pour justifier la nécessité des reports
ps5 xbox series
GTA 6 : Le PDG de Take-Two fait référence au lancement raté de Cyberpunk 2077 pour justifier la nécessité des reports
Le développement de la PS6 « progresse comme prévu » chez Sony, qui prépare le terrain pour la nouvelle génération
Le développement de la PS6 « progresse comme prévu » chez Sony, qui prépare le terrain pour la nouvelle génération
Honkai Nexus Anima aura droit à une ultime bêta avant son lancement prévu pour le printemps 2027
pc ios android
Honkai Nexus Anima aura droit à une ultime bêta avant son lancement prévu pour le printemps 2027
Nintendo a vendu 26,3 millions de Switch 2 et partage des premiers chiffres pour Splatoon Raiders, Star Fox ou le dernier Fire Emblem
switch 2
Nintendo a vendu 26,3 millions de Switch 2 et partage des premiers chiffres pour Splatoon Raiders, Star Fox ou le dernier Fire Emblem