NieR Automata : Une erreur fait passer le poids du jeu à 366 Go sur Steam, le studio enquête sur le problème

À moins que ce soit une blague de Yoko Taro

Cette mise à jour sauvage de NieR Automata avait pour but d’apporter peu de choses, si ce n’est l’arrivée de traductions supplémentaires, avec le coréen et le chinois. Pas de quoi faire augmenter la taille du jeu de 600 % donc, et pourtant, il est maintenant demandé à certains utilisateurs d’avoir plus de 366 Go d’espace libre sur leur PC pour pouvoir télécharger le jeu. Certes, les jeux sont de plus en plus gourmands, mais c’est ici beaucoup demander.

Ce nouveau poids est bien entendu une erreur qui s’est glissée dans la mise à jour du jeu. Il est possible que le poids du jeu ait été dupliqué sur le contenu téléchargeable du jeu, c’est pourquoi le studio recommande d’installer uniquement le jeu sans les DLC en attendant qu’une solution soit trouvée :

« Nous avons identifié un problème suite à la dernière mise à jour pour NieR:Automata sur Steam, publiée le 6 novembre 2026, où l’installation nécessite considérablement plus d’espace de stockage que prévu. Nous enquêtons actuellement sur la cause et travaillons à résoudre le problème. Nous nous excusons pour le désagrément. En tant que solution de contournement temporaire, vous pouvez télécharger le jeu de base en utilisant l’espace de stockage prévu en allant dans « Propriétés » → « DLC » sur Steam et en décochant chaque élément DLC. »

Vous savez donc ce qu’il vous reste à faire si vous comptiez retrouver 2B ce week-end, en attendant qu’une autre mise à jour soit disponible.