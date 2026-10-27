Skydance, qui possède maintenant Warner Bros Games, suit Microsoft en lançant un grand plan de départ volontaire

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Hier soir, un plan de départ organisé par Microsoft a été mis en place et concerne près de 60 000 personnes. Aujourd’hui, Skydance fait de même sans limiter cela à un nombre précis, mais l’objectif est le même : se débarrasser d’autant de personnes que possible avant d’éventuels licenciements plus brutaux.

LEGO Batman: L'Héritage du Chevalier Noir // Source : TT Games

Dernière offre avant de passer à la méthode plus brutale

Si vous aviez manqué quelques épisodes, Skydance est le nom de l’entreprise qui regroupe désormais Paramount et Warner Bros, et qui possède donc de nombreux studios de jeux vidéo dont Warner Bros Games. Maintenant que cette fusion est actée, le groupe mené par David Ellison a besoin de faire beaucoup, beaucoup d’économies, étant donné que le rachat à 111 milliards de dollars était bien au-dessus des moyens de Skydance. Cela veut donc dire que des licenciements sont attendus, et la direction de l’entreprise n’a pas caché cette réalité.

Avant cela, Skydance va opérer quelques changements avec tout d’abord un plan de départ volontaire qui n’est pas limité à un nombre spécifique. Cela veut dire qu’Ellison encourage toutes celles et ceux qui veulent partir à le faire, avec une petite compensation à la clé, à condition d’être éligible. C’est ce que l’on apprend dans un mail envoyé en interne par Ellison et Ynon Kreiz (co-PDG), récupéré par Variety :

« Alors que nous réunissons nos équipes, nous sommes conscients que certains ne souhaitent pas continuer à travailler dans l’entreprise, et nous respectons ce choix. Afin d’offrir aux collaborateurs éligibles la possibilité de poursuivre leur carrière dans des conditions qui leur conviennent, nous mettons en place un programme de départ volontaire. Les personnes éligibles recevront une communication individuelle détaillant les conditions qui leur sont proposées et elles disposeront ensuite d’un délai pour décider si elles souhaitent accepter cette offre, qui est proposée à titre exceptionnel. »

Le ton du message laisse à penser qu’il s’agit là de la dernière sommation avant des licenciements qui finiront forcément par arriver, et qui vont concerner beaucoup de monde. Lorsque Skydance a fusionné avec Paramount, plus d’un millier de personnes ont perdu leur emploi. L’acquisition de Warner Bros représente un risque beaucoup plus grand pour Skydance, ce qui laisse à penser que la prochaine vague de renvois sera particulièrement brutale (l’objectif étant notamment d’économiser 6 milliards de dollars d’ici trois ans, notamment en diminuant la base salariale). Un rapport publié par la ville de Los Angeles indique que 4 500 emplois pourraient disparaitre d’ici là, rien que dans la ville et dans le secteur audiovisuel et du cinéma.

De plus, histoire de se débarrasser d’encore plus de monde sans prononcer le mot « licenciement », Skydance se dirige petit à petit vers la fin du télétravail en imposant à nouveau une semaine de 5 jours en présentiel. Cela se fera de manière progressive selon les endroits. Une mesure qui invite souvent des personnes à démissionner en raison de dispositions personnelles qui étaient permises par le télétravail, et qui ne seront plus viables.

Reste à voir comment tout cela va impacter la division jeu vidéo du groupe, qui ne sera sans doute pas épargnée.

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