Une nouvelle édition japonaise du PlayStation Portal va sortir avec davantage de stockage interne

Deux jeux du PlayStation Plus Extra annoncés au passage

Cette édition spéciale du PlayStation Portal (dans son coloris noir) est annoncée exclusivement pour le Japon pour le moment. L’accessoire ne disposera que de la langue japonaise et sera vendu dès le 10 décembre sur ce territoire pour 39 380 yens (environ 220 euros), avec un mois d’abonnement au PlayStation Plus Premium offert.

Outre le fait que cette édition soit exclusive à ce pays, on notera surtout qu’elle inclura du « stockage interne » supplémentaire, qui sera utilisé dans le futur pour certaines fonctionnalités, sans que l’on sache réellement de quelle manière.

Il est peu probable que le fonctionnement de l’accessoire soit complètement retravaillé pour l’occasion, et le PlayStation Portal dépendra toujours d’une PS5 pour fonctionner, à moins de profiter des jeux en cloud. Il est donc difficile de savoir à l’heure actuelle pourquoi cette édition disposera d’une capacité de stockage plus grande qu’en temps normal.

On notera également que l’antenne japonaise de PlayStation a révélé dans le même temps l’identité de deux jeux qui rejoindront le catalogue du PlayStation Plus Extra dans les jours à venir. Il s’agit de Dragon Quest III HD-2D Remake, qui devrait arriver dès le 17 novembre, et de Dynasty Warriors: Origins, prévu pour le mois de décembre.