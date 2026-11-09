Les sorties jeux vidéo de la semaine du 9 novembre (Warhammer Survivors, Tanuki: Pon’s Summer, After the Wane…)

Les sorties à venir cette semaine

Cette semaine du 9 novembre commence avec un accent français puisque deux titres, par ailleurs visuellement superbes, viennent nous cueillir. Le premier, Nocturnal 2, est un metroidvania tout feu tout flamme, et le deuxième, After the Wane, se chargera de nous embarquer dans une aventure narrative aux multiples embranchements. Le même jour, on retrouve Warhammer: Survivors, la 72e déclinaison de l’univers, cette fois façon poncle, et le mignon et décalé Tanuki: Pon’s Summer. Notons aussi que la Switch 2 sera particulièrement à l’honneur ce jeudi grâce à pas mal de portages, dont celui de Metaphor: ReFantazio.

Voici la liste des sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :

10 novembre

11 novembre

12 novembre

13 novembre