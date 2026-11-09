Les sorties jeux vidéo de la semaine du 9 novembre (Warhammer Survivors, Tanuki: Pon’s Summer, After the Wane…)
Le calme avant la tempête, c’est littéralement l’atmosphère caractérisant les sept prochains jours. Avant de se prendre de plein fouet GTA 6 le 19 novembre, la semaine qui le précède joue en effet la temporisation. Ne pensez pas non plus qu’il n’y a rien à ajouter dans sa ludothèque, ne serait-ce qu’avec la sortie d’un nouveau Survivors-like, ou l’arrivée de deux titres français particulièrement notables.
Les sorties à venir cette semaine
Cette semaine du 9 novembre commence avec un accent français puisque deux titres, par ailleurs visuellement superbes, viennent nous cueillir. Le premier, Nocturnal 2, est un metroidvania tout feu tout flamme, et le deuxième, After the Wane, se chargera de nous embarquer dans une aventure narrative aux multiples embranchements. Le même jour, on retrouve Warhammer: Survivors, la 72e déclinaison de l’univers, cette fois façon poncle, et le mignon et décalé Tanuki: Pon’s Summer. Notons aussi que la Switch 2 sera particulièrement à l’honneur ce jeudi grâce à pas mal de portages, dont celui de Metaphor: ReFantazio.
Voici la liste des sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :
10 novembre
- Warhammer Survivors (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch)
- TANUKI: Pon’s Summer (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Xbox One, Switch)
- Nocturnal II (PC)
- After the Wane (PC)
- Shrek 2 Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch)
- Football Manager 27 (PC, PS5, Xbox Series, iOS, Android)
- Stormforge (PC accès anticipé)
- One More Plate (PC)
- 1999 TOKOYO Building (PC)
- Annihilated (PC)
11 novembre
- Prinny Party: Going Overboard! (PC, PS5, Switch 2, Switch)
- Springs, Eternal (PC)
- Emery Hearts (PC)
- Hope in the City (PC, Xbox Series)
12 novembre
- Metaphor ReFantazio (Switch 2)
- Adorable Adventures (Switch 2)
- Harold Halibut (Switch 2)
- Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Dandori Academy (Switch 2)
- Barbie Rewind (PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch)
- Sonic Pico Park (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch)
- Moomin: Midsummer Madness (PC, Switch 2, Switch)
13 novembre
- UnderMine (PC)
- DERELIKT (PC)