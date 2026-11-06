EA Sports FC 27 dévoile l’équipe Road To The Knockouts

Première équipe RTTK !

Après la huitième Team Of The Week, et la seconde équipe Ultimate Scream, EA Sports FC 27 nous propose la première équipe Road To The Knockouts, plus communément appelé RTTK. La promotion suit les clubs et les joueurs et joueuses lors de leurs compétitions européennes, avec des améliorations suivant les performances.

Vous allez pouvoir packer des joueurs et joueuses comme Bellingham (91), Dembélé (91), Pedri (91), Diaz (90), Bonmati (90), Chawinga (89), Hasegawa (89), Gravenberch (88), Llorente (88), Bastoni (88), Doku (87), Conceicao (87), Tomori (86), De Cuyper (86), Soulé (85), Camara (85) ou encore Travassos (85).

EA Sports FC 27 est disponible depuis le 25 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.