Denshattack! : L’une des meilleures bandes-son de l’année aura droit à son triple vinyle en 2027 et c’est en précommande

La bande-son la plus folle de l’année ?

Quand le jeu a été annoncé, il avait tout de l’OVNI vidéoludique : une expérience arcade où l’on contrôle un train fou qui peut faire des figures, du wall ride et autres grinds, dans un Japon futuriste où l’on doit batailler avec d’autres crews rivaux. Et manette en main, Denshattack! s’est révélé être une très bonne pioche, avec une prise en main immédiate et un gameplay qui fonctionne. Encore mieux, il a eu l’audace de nous sortir une excellente bande-son composée par Tee Lopes, Andrew One et Sean Bialo, avec des niveaux qui avaient tous droit à un morceau unique.

Si vos tympans ont aimé ce qu’ils ont entendu, sachez que Kid Katana Records, Undercoders et Maximum Entertainment France ont annoncé une collaboration pour sortir la bande-son du jeu en format triple vinyle. Cette édition sera commercialisée le 26 février 2027 et sera proposée dans une pochette trifold reprenant le duo jaune/noir du jeu (notamment pendant les écrans de chargement). En France, on aura même droit à une édition exclusive jaune translucide.

Où précommander le vinyle Denshattack! ?

Les deux éditions (noire et jaune exclusive) sont vendues au même tarif : 69.99€. La première est commercialisée chez Cultura, Just For Games et Micromania, tandis que l’édition inédite n’est disponible que chez la Fnac et Just for Games.

Précommander l’Édition Standard (noirs) :

Précommander l’Édition Exclusive (jaunes translucides) :

Notez qu’une édition 4 CD est aussi listée sur la boutique de Just for Games pour 32.99€. Pour rappel, la sortie est prévue pour le 26 février 2027.

Tracklist

Voici toutes les musiques présentes sur cette édition vinyle :

Side A

Beppu Ramen Express – Sean Bialo

There’s a Trick to It – Tee Lopes

Coastline Funk – Andrew One

Wanman ☆ Clash ~ワンマン ☆ クラッシュ~ – Tee Lopes

Passing Ariake Breeze – Sean Bialo

Glow Up! – Andrew One

I Like The Way – Andrew One

Side B

Fashion Overdrive – Sean Bialo, Yunosuke, Alice Peralta

Trick Terminal – Daan Demmers

Dead Ball Run – Andrew One

Infinite Sunset – Hiro Harding

Knock It out of the Park – Ryo Nagamatsu

Tune My Ride – Sean Bialo

Densha Boogie – Ryo Nagamatsu

Take Me Higher – Tee Lopes

Side C

Cross the Tracks – Richard Jacques

Sunshine in Seto Naikai – Andrew One

Less Talk. More Denshattack. – Tee Lopes

The Typhoon of Chugoku ~中国地方のタイフーン~ – Kohta Takahashi

HEARTBREAKER (Denshattack! Ver.) – Andrew One, JUNKY58%

Unstoppable ~止まらぬ勢い~ – Tee Lopes, Ryo Nagamatsu

TRAIN-A-GO-GO! – THE DO DO DO’S

A Legend in the Making – Kohta Takahashi

Side D

Infinite Sky – Sean Bialo, Takenobu Mitsuyoshi, SEGA Sound Team, SEGA GAME MUSIC

Nara is for the People! – Sean Bialo

Set for Destruction – Shoji Meguro, Lotus Juice

Riot Academy – 2 Mello

It’s All About the Funk – Sean Bialo

Bullet Train – Tee Lopes

Forgotten Snowfields – 2 Mello

Onsen Confessions ~オンセンコンフェッションズ~ – Toni Leys

Side E

Alpine Jam – Andrew One

Seventh Stage -Multi Track Beat- – Tee Lopes

Unholy Melody – Tee Lopes, Ironmouse, milkyPRiSM, 2 Mello

Giant Monsters Wangan Max Attack! – The Noble Demon, Andrew One

見つけて your dream！ – Ryo Nagamatsu, Sean Bialo

Ain’t Afraid of No Kaiju – 2 Mello

Aqualine Heroes – Tee Lopes

What a Horrible Night to Drive a Train – The Noble Demon

Side F