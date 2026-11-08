Denshattack! : L’une des meilleures bandes-son de l’année aura droit à son triple vinyle en 2027 et c’est en précommande

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On l’a adoré pour son gameplay immédiat et terriblement addictif, mais on a aussi surkiffé sa bande-son infernale. Denshattack! est très clairement l’une des meilleures surprises de la scène indépendance de cette année et si le plaisir passait par les sensations à la manette, il se dégustait aussi par les oreilles. Bonne nouvelle, il sera bientôt possible de (ré)écouter tout ça en vinyle.

Denshattack! arrive sur vinyle // Source : Maximum Entertainment

La bande-son la plus folle de l’année ?

Quand le jeu a été annoncé, il avait tout de l’OVNI vidéoludique : une expérience arcade où l’on contrôle un train fou qui peut faire des figures, du wall ride et autres grinds, dans un Japon futuriste où l’on doit batailler avec d’autres crews rivaux. Et manette en main, Denshattack! s’est révélé être une très bonne pioche, avec une prise en main immédiate et un gameplay qui fonctionne. Encore mieux, il a eu l’audace de nous sortir une excellente bande-son composée par Tee Lopes, Andrew One et Sean Bialo, avec des niveaux qui avaient tous droit à un morceau unique.

Vinyle denshattack 1

Vinyle Denshattack // Source : Maximum Entertainment

Si vos tympans ont aimé ce qu’ils ont entendu, sachez que Kid Katana Records, Undercoders et Maximum Entertainment France ont annoncé une collaboration pour sortir la bande-son du jeu en format triple vinyle. Cette édition sera commercialisée le 26 février 2027 et sera proposée dans une pochette trifold reprenant le duo jaune/noir du jeu (notamment pendant les écrans de chargement). En France, on aura même droit à une édition exclusive jaune translucide.

Où précommander le vinyle Denshattack! ?

Les deux éditions (noire et jaune exclusive) sont vendues au même tarif : 69.99€. La première est commercialisée chez Cultura, Just For Games et Micromania, tandis que l’édition inédite n’est disponible que chez la Fnac et Just for Games.

Précommander l’Édition Standard (noirs) :

Précommander l’Édition Exclusive (jaunes translucides) :

Notez qu’une édition 4 CD est aussi listée sur la boutique de Just for Games pour 32.99€. Pour rappel, la sortie est prévue pour le 26 février 2027.

Tracklist

Denshattack vinyle 3lp noir 2

Vinyle Denshattack! // Source : Maximum Entertainment

Voici toutes les musiques présentes sur cette édition vinyle :

Side A

  • Beppu Ramen Express – Sean Bialo
  • There’s a Trick to It – Tee Lopes
  • Coastline Funk – Andrew One
  • Wanman ☆ Clash ~ワンマン ☆ クラッシュ~ – Tee Lopes
  • Passing Ariake Breeze – Sean Bialo
  • Glow Up! – Andrew One
  • I Like The Way – Andrew One

Side B

  • Fashion Overdrive – Sean Bialo, Yunosuke, Alice Peralta
  • Trick Terminal – Daan Demmers
  • Dead Ball Run – Andrew One
  • Infinite Sunset – Hiro Harding
  • Knock It out of the Park – Ryo Nagamatsu
  • Tune My Ride – Sean Bialo
  • Densha Boogie – Ryo Nagamatsu
  • Take Me Higher – Tee Lopes

Side C

  • Cross the Tracks – Richard Jacques
  • Sunshine in Seto Naikai – Andrew One
  • Less Talk. More Denshattack. – Tee Lopes
  • The Typhoon of Chugoku ~中国地方のタイフーン~ – Kohta Takahashi
  • HEARTBREAKER (Denshattack! Ver.) – Andrew One, JUNKY58%
  • Unstoppable ~止まらぬ勢い~ – Tee Lopes, Ryo Nagamatsu
  • TRAIN-A-GO-GO! – THE DO DO DO’S
  • A Legend in the Making – Kohta Takahashi

Side D

  • Infinite Sky – Sean Bialo, Takenobu Mitsuyoshi, SEGA Sound Team, SEGA GAME MUSIC
  • Nara is for the People! – Sean Bialo
  • Set for Destruction – Shoji Meguro, Lotus Juice
  • Riot Academy – 2 Mello
  • It’s All About the Funk – Sean Bialo
  • Bullet Train – Tee Lopes
  • Forgotten Snowfields – 2 Mello
  • Onsen Confessions ~オンセンコンフェッションズ~ – Toni Leys

Side E

  • Alpine Jam – Andrew One
  • Seventh Stage -Multi Track Beat- – Tee Lopes
  • Unholy Melody – Tee Lopes, Ironmouse, milkyPRiSM, 2 Mello
  • Giant Monsters Wangan Max Attack! – The Noble Demon, Andrew One
  • 見つけて your dream！ – Ryo Nagamatsu, Sean Bialo
  • Ain’t Afraid of No Kaiju – 2 Mello
  • Aqualine Heroes – Tee Lopes
  • What a Horrible Night to Drive a Train – The Noble Demon

Side F

  • I’m the Music – Sean Bialo, Sumika Inoue
  • Somewhere We Can Play – Andrew One
  • Ride with Me – 2 Mello, MIYACHI
  • Nebuta Ransen! ~ ねぶた乱戦！~ – Harumi Fujita
  • On My Track – 2 Mello
  • Densha ni notte ne! ~電車に乗ってね!~ – Tee Lopes
  • HAPPY LUCKY (Denshattack! Ver.) – JUNKY58%
  • Still Playing? (Bonus Track) – Andrew One, Liqid, 2 Mello, Tee Lopes, Emma Rose Williamson
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Date de sortie : 15/07/2026

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