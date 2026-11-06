GTA 6 : Obbe Vermeij, ex-directeur technique chez Rockstar North, pense que le jeu arrivera rapidement sur PC à cause de l’IA générative

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Le lancement de GTA 6 est imminent. D’ici deux petites semaines, le prochain opus de la franchise de jeux d’action-aventure en monde ouvert chapeautée par Rockstar Games sera enfin disponible sur PS5 et Xbox Series. Quant à la version PC, les dernières rumeurs remontant à mi-octobre évoquaient une arrivée pendant le 1er trimestre 2027. Et visiblement, une personne ne serait pas totalement surprise que cette information se vérifie rapidement : Obbe Vermeij. Connu pour avoir été directeur technique chez Rockstar North de 1995 à 2009, le développeur néerlandais pense effectivement que le portage du titre a de grandes chances de sortir assez vite sur PC. Toutefois, si c’est le cas, ce ne sera pas forcément en raison de l’engouement que la production suscite auprès du public selon lui, mais plutôt à cause des risques liés à l’IA générative.

GTA 6 // Source : Rockstar Games

Un clone de GTA 6 fait sous IA ? Obbe y croit (malheureusement !)

Outre revenir sur sa carrière au sein de Rockstar North, Obbe Vermeij a été amené à s’exprimer au sujet de la version PC de GTA 6 dans un article publié ce vendredi par le média britannique Rock, Paper, Shotgun. Et à ses yeux, la place prise par l’IA générative est devenue tellement importante dans l’industrie vidéoludique qu’il existe un risque réel pour qu’un ou plusieurs clones du jeu finissent par apparaitre sur la toile, après la sortie sur consoles. Essentiellement pour cette raison, Rockstar Games aurait donc tout intérêt à ne pas attendre trop longtemps avant de commercialiser sa production sur PC :

« Ça a vraiment changé le monde et je pense que, si j’étais Rockstar, je serais inquiet que quelqu’un vienne prendre la version PS5 et utiliser une IA pour la porter sur PC. Ce ne sera pas aussi bien que leur travail mais ça pourrait tout de même nuire à leurs ventes. Je ne serais donc pas surpris qu’ils essayent de rapprocher les sorties. […] Les outils d’IA générative actuels sont probablement en mesure de réaliser ce genre de portages. »

Par la suite, le développeur néerlandais a également été interrogé sur son rapport à l’IA dans le cadre de la conception de Plentiful, un bac à sable de terraformation en accès anticipé sur Steam sur lequel il travaille. S’il n’utilise pas cette technologie pour créer du contenu lié au gameplay, aux éléments artistiques, ou encore à l’audio in-game, il s’en sert pour faciliter le processus de localisation de son projet dans plusieurs langues différentes. De plus, il estime qu’une grande société, à l’image de Take-Two Interactive, n’est pas moins menacée par l’IA générative que les entités indépendantes dont il fait désormais partie :

« Je ne vois pas vraiment comment vous pourriez vous en protéger pour être honnête. Mais une entreprise comme Take-Two, elle pourrait engager des avocats et peut-être que, pour un jeu de cette envergure, l’IA n’est pas particulièrement performante pour ce genre de travail. Mais bon, c’est un monde nouveau et complexe. Avant, le développement d’un jeu demandait tellement de travail qu’il n’était pas possible de le copier, et ça a complètement changé maintenant. On verra bien dans les prochaines années comment ça évolue. »

En attendant d’avoir davantage d’informations sur sa version PC, rappelons que GTA 6 sera disponible le 19 novembre prochain sur PlayStation 5 et Xbox Series.

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