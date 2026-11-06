Bethesda va mettre du temps à sortir The Elder Scrolls VI: Sentinel, mais il se presse déjà pour sortir des produits dérivés

Et c’est pas donné

L’art attend, mais pas l’argent. Pendant que les artistes de Bethesda se creusent la tête pour mener à bien ce RPG qui sortira sans doute une décennie après son annonce, la division marketing de l’entreprise met déjà les bouchées doubles pour vous vendre quelques babioles à l’effigie du jeu. Mais puisqu’on ne sait toujours rien sur cet épisode et qu’aucune vraie image n’a encore été révélée, tout ce que Bethesda peut aujourd’hui vous vendre, ce sont des vêtements d’une grande simplicité, floqués avec le nom du jeu.

Sur la boutique de Bethesda, on remarque en effet qu’un t-shirt et un sweat à capuche aux couleurs de The Elder Scrolls VI: Sentinel sont disponibles à la vente. Enfin, « aux couleurs », pas littéralement, hein, puisque ce sont là des vêtements tout noirs avec le logo affiché dessus. Rien de très collector donc, ni de très fashion, mais si vous faites partie des fans de la première de la saga qui n’en peuvent plus d’attendre et qui adorent les produits dérivés du genre, vous pouvez vous faire plaisir.

Comptez simplement 41,99 € pour le t-shirt et 79,99 € pour le pull, sans compter les frais de port. C’est un sacré budget, mais il faut bien payer les designers derrière l’incroyable originalité de ces vêtements, non ?