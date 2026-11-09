Le PDG de Nvidia est au cœur d’un scandale d’espionnage industriel et d’adultère qui pourrait bousculer toute l’entreprise

Pas le ray-tracing à tous les étages

Ce n’est pas le genre d’histoires que l’on pensait écrire un jour, mais soit. Selon le New York Times, Jensen Huang a bien été victime d’un grand complot en entretenant une relation avec Alice Huang (ou Huang Le), qui était l’une des dirigeantes de Megaspeed, un centre de données basé à Singapour. Le journal révèle que celle-ci cherchait en réalité à récupérer des informations sur Nvidia afin de les transmettre aux services de renseignement chinois, sur fond d’espionnage industriel afin que les puces IA de l’entreprise américaine profitent à la Chine.

À l’heure où la guerre industrielle entre les États-Unis et la Chine fait rage autour du sujet de l’intelligence artificielle, voir Nvidia avoir été une potentielle victime d’espionnage à cause d’une histoire d’adultère est catastrophique pour l’image de la société, sans compter les dangers liés à la sécurité nationale que cela entraîne selon les renseignements américains. Les autorités américaines ont bien indiqué que le PDG et Alice Huang ont bien entretenu une relation privée, et cherchent désormais à savoir si des secrets industriels ont été divulgués. Une enquête indépendante a été ouverte chez Nvidia.

De son côté, Jensen Huang a reconnu avoir eu une affaire avec Alice Huang. Dans une lettre ouverte adressée à sa famille et ses employés (diffusée sur le site de Nvidia), il présente ses excuses tout en niant avoir partagé des informations confidentielles :

« Concernant les préoccupations liées à la sécurité nationale évoquées dans les médias, le conseil d’administration de Nvidia a ordonné la mise en place d’une enquête indépendante. J’appuie cette démarche et j’y apporterai mon entière coopération. J’aime notre pays et notre entreprise. Je m’engage à protéger Nvidia et à soutenir la sécurité nationale des États-Unis. Je suis fier d’être Américain et j’en éprouve une profonde gratitude. »

Pour le moment, Jensen Huang reste le PDG de Nvidia, du moins jusqu’aux résultats de cette enquête (on ne parie pas vraiment sur son maintien). Cela met malgré tout à mal les opérations de l’entreprise, dont l’actualité va essentiellement tourner autour de cette affaire dans les prochaines semaines.