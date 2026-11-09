Le PDG de Nvidia est au cœur d’un scandale d’espionnage industriel et d’adultère qui pourrait bousculer toute l’entreprise
Ce n’est pas de cette manière que l’on imaginait la bulle IA éclater dans le secteur de la tech. Depuis ce dimanche, Nvidia, l’une des entreprises les plus puissantes du monde (et qui équipe vos PC), est dans la tourmente suite aux révélations du New York Times à propos des petites aventures d’adultère de son PDG Jensen Huang, grand fan d’intelligence artificielle mais qui a visiblement l’intelligence émotionnelle d’une chaise. Jusqu’ici, c’est une histoire réservée aux tabloïds qui manquent de paparazzade, mais l’affaire a pris une autre tournure lorsque la maitresse de Huang a été désignée comme une espionne chinoise.
Pas le ray-tracing à tous les étages
Ce n’est pas le genre d’histoires que l’on pensait écrire un jour, mais soit. Selon le New York Times, Jensen Huang a bien été victime d’un grand complot en entretenant une relation avec Alice Huang (ou Huang Le), qui était l’une des dirigeantes de Megaspeed, un centre de données basé à Singapour. Le journal révèle que celle-ci cherchait en réalité à récupérer des informations sur Nvidia afin de les transmettre aux services de renseignement chinois, sur fond d’espionnage industriel afin que les puces IA de l’entreprise américaine profitent à la Chine.
À l’heure où la guerre industrielle entre les États-Unis et la Chine fait rage autour du sujet de l’intelligence artificielle, voir Nvidia avoir été une potentielle victime d’espionnage à cause d’une histoire d’adultère est catastrophique pour l’image de la société, sans compter les dangers liés à la sécurité nationale que cela entraîne selon les renseignements américains. Les autorités américaines ont bien indiqué que le PDG et Alice Huang ont bien entretenu une relation privée, et cherchent désormais à savoir si des secrets industriels ont été divulgués. Une enquête indépendante a été ouverte chez Nvidia.
De son côté, Jensen Huang a reconnu avoir eu une affaire avec Alice Huang. Dans une lettre ouverte adressée à sa famille et ses employés (diffusée sur le site de Nvidia), il présente ses excuses tout en niant avoir partagé des informations confidentielles :
« Concernant les préoccupations liées à la sécurité nationale évoquées dans les médias, le conseil d’administration de Nvidia a ordonné la mise en place d’une enquête indépendante. J’appuie cette démarche et j’y apporterai mon entière coopération. J’aime notre pays et notre entreprise. Je m’engage à protéger Nvidia et à soutenir la sécurité nationale des États-Unis. Je suis fier d’être Américain et j’en éprouve une profonde gratitude. »
Pour le moment, Jensen Huang reste le PDG de Nvidia, du moins jusqu’aux résultats de cette enquête (on ne parie pas vraiment sur son maintien). Cela met malgré tout à mal les opérations de l’entreprise, dont l’actualité va essentiellement tourner autour de cette affaire dans les prochaines semaines.