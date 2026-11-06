Prime Gaming : Voici les jeux ajoutés au service, Mixtape et Kingdom Come Deliverance arrivent aussi sur Luna
Amazon Prime Gaming a bien changé ces derniers temps puisque le service est désormais principalement tourné vers Luna, son catalogue de jeux disponibles en cloud gaming. Il est lui aussi mis à jour tous les mois, mais celles et ceux qui préfèrent les titres à l’ancienne ne sont pas oubliés, avec des jeux plus classiques qui arrivent aussi dans l’abonnement.
Les jeux du mois de novembre sur Amazon Prime Gaming
On commence donc par les jeux que vous pouvez télécharger grâce à votre abonnement Amazon Prime, avec 7 nouveaux titres qui vont intégrer l’abonnement tout au long du mois. Parmi eux, on retrouve de grandes licences mélangées à des jeux plus confidentiels, mais il y en aura pour tous les goûts :
- WRC Generations (Epic Games Store) – 5 novembre
- Squirrel with a Gun (Amazon Games App) – 5 novembre
- Jurassic World Evolution 2 (Epic Games Store) – 12 novembre
- Radiolight (Epic Games Store) – 12 novembre
- Werewolf: The Apocalypse – Earthblood (Epic Games Store) – 19 novembre
- CleM (Epic Games Store) – 19 novembre
- Arcadia Fallen (Amazon Games App) – 24 novembre
En plus de ces jeux que vous pourrez ajouter à votre bibliothèque, vous pourrez également profiter d’autres jeux en cloud gaming via Amazon Luna. Le service continue de s’améliorer avec des titres bien plus récents, qui sont toujours bons à faire lorsque l’on est abonné au service, à condition de ne pas être totalement allergique à la notion de jeu en cloud. Voici les jeux ajoutés à Amazon Luna en novembre, qui sont d’ores et déjà disponibles :