Prime Gaming : Voici les jeux ajoutés au service, Mixtape et Kingdom Come Deliverance arrivent aussi sur Luna

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Amazon Prime Gaming a bien changé ces derniers temps puisque le service est désormais principalement tourné vers Luna, son catalogue de jeux disponibles en cloud gaming. Il est lui aussi mis à jour tous les mois, mais celles et ceux qui préfèrent les titres à l’ancienne ne sont pas oubliés, avec des jeux plus classiques qui arrivent aussi dans l’abonnement.

Kingdom Come Deliverance 2 // Source : Warhorse Studios

Les jeux du mois de novembre sur Amazon Prime Gaming

On commence donc par les jeux que vous pouvez télécharger grâce à votre abonnement Amazon Prime, avec 7 nouveaux titres qui vont intégrer l’abonnement tout au long du mois. Parmi eux, on retrouve de grandes licences mélangées à des jeux plus confidentiels, mais il y en aura pour tous les goûts :

En plus de ces jeux que vous pourrez ajouter à votre bibliothèque, vous pourrez également profiter d’autres jeux en cloud gaming via Amazon Luna. Le service continue de s’améliorer avec des titres bien plus récents, qui sont toujours bons à faire lorsque l’on est abonné au service, à condition de ne pas être totalement allergique à la notion de jeu en cloud. Voici les jeux ajoutés à Amazon Luna en novembre, qui sont d’ores et déjà disponibles :

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