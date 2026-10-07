Skydance embauche Bobby Kotick (ex-Activision) et regroupe les studios de jeux Paramount et Warner Bros en une seule division

Palpatine est de retour

La première information à retenir ici, c’est que le conseil d’administration du conseil est désormais formé, et dans ses rangs, on retrouve des noms pour le moins discutables.

David Ellison et son père étant assez proches de Donald Trump, on ne s’étonnera pas vraiment de voir quelques personnes problématiques proches du centre névralgique du pouvoir chez Skydance, comme Tony Blair, ex-premier ministre britannique qui compte plus de casseroles que la cuisine du palais de Buckingham, qui agira ici en tant que conseiller. Histoire de contrebalancer tout cela et de montrer que Skydance n’est pas qu’une entreprise à la botte du président américain, Ellison a aussi recruté Laurene Powell Jobs, ex-soutien de Kamala Harris (mais milliardaire avant tout). Ce qui n’aide pas plus que cela à oublier la présence de Bobby Kotick.

Ex-PDG d’Activision qui n’hésite pas à menacer la presse et qui a été à l’origine de milliers de licenciements, tout en étant jamais très loin de scandales de harcèlement, Bobby Kotick avait eu droit à son parachute doré en revendant l’entreprise à Xbox, mais puisqu’il devait s’ennuyer, il a décidé de rejoindre le conseil d’administration de Skydance dans un rôle de « directeur indépendant », sans que l’on sache réellement quel sera son pouvoir ici (en espérant qu’il soit limité).

Warner Bros. Games fusionne avec les studios de jeux Paramount

Ce qui est certain, c’est qu’il n’est pas à la tête de la division gaming du groupe, même si celle-ci répond techniquement au conseil d’administration de Skydance. C’est Tony Driscoll (ex-Epic Games) qui est en charge de cela, après avoir déjà unifié les studios Skydance et Paramount Games au début de l’été. Jusqu’ici, les studios de jeux vidéo Paramount n’étaient pas réellement mis en avant, mais la création de Paramount Games Studio a pour but de changer cela. Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin est par exemple décrit comme le premier AAA majeur du groupe, même s’il faut aussi compter sur la présence de Marvel 1943: Rise of Hydra, qui est développé par Skydance New Media (une entité désormais fusionnée avec Paramount Game Studios).

Il faut maintenant intégrer Warner Bros. Games à tout ce bordel. Les studios de ce groupe seront désormais intégrés dans une seule et même division. On parle ici de Warner Bros. Games Montréal, Rocksteady, NetherRealm, TT Games, Avalanche Software et Warner Bros. Games Boston. Driscoll a envoyé un mail pour s’adresser à toutes les nouvelles équipes (récupéré par Variety) :

« Nous plongeons nos visiteurs au cœur de parcs à thème, de complexes touristiques, de restaurants, d’espaces commerciaux, de visites de studios et bien plus encore. Nous immergeons nos joueurs dans l’action, l’aventure, le combat, la compétition et la création, de Batman à Bob l’éponge. Quel que soit votre rôle au sein de cette équipe, vous êtes créateurs, bâtisseurs, exploitants et gardiens de ces univers. Nous avons la chance de créer des endroits exceptionnels où naissent des amitiés et où se développent des communautés. Cela n’est possible que grâce à votre travail acharné et à votre talent. »

The Hollywood Reporter avance que Warner Bros. Games est en quelque sorte vu comme « l’arme secrète » de Skydance, à l’heure où tous les yeux sont rivés sur ce que cette fusion implique pour l’industrie du cinéma et de la télévision. C’est oublier à quel point cette division est à la peine depuis des années, en dépit d’un sursaut lié à Hogwarts Legacy. Peut-être qu’Ellison et Driscoll prendront de meilleures décisions que David Zaslav (la barre est si basse et pourtant on s’attend au pire), mais cela passera sans doute par des tas de licenciements en premier lieu, si on suit la logique des fusions d’entreprise.