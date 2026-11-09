Comment augmenter sa bourse dans Zelda Ocarina of Time et transporter plus de rubis ?

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Dans le remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time sur Switch 2, la bourse de Link est d’abord limitée à 200 rubis mais sa capacité de stockage peut évoluer au fur et à meure. On vous explique comment faire pour en avoir davantage sur soit et comment augmenter sa bourse dans ce remake.

Zelda Ocarina of Time // Source : Nintendo

Combien de rubis peut transporter Link dans Ocarina of Time ?

Voici les différentes bourses du remake :

  • Bourse de départ : 200 rubis
  • Grande Bourse : 500 rubis, contre 10 jetons de Skulltula d’or
  • Bourse de Géant : 1 000 rubis, contre 30 jetons de Skulltula d’or

Comment obtenir la Grande Bourse (500 rubis) ?

Zelda ocarina of tim rubis rouge 1

Link qui ramasse un rubis rouge dans Ocarina of Time // Source : ActuGaming

  1. Éliminez des Skulltulas d’or et ramassez le jeton que chacune laisse derrière elle, jusqu’à en avoir 10.
  2. Rendez-vous à la Maison des Skulltulas, dans le Village Cocorico.
  3. Réclamez la récompense des 10 jetons : la Grande Bourse porte la capacité de Link à 500 rubis.

Comment obtenir la Bourse de Géant (1 000 rubis) ?

  1. Continuez la chasse jusqu’à 30 jetons de Skulltula d’or.
  2. Retournez à la Maison des Skulltulas du Village Cocorico.
  3. Réclamez la récompense des 30 jetons : la Bourse de Géant porte la capacité de Link à 1 000 rubis.

Les récompenses ne s’obtiennent pas automatiquement : il faut repasser par la Maison des Skulltulas à chaque palier atteint. Avec la Bourse de Géant, Link peut transporter jusqu’à cinq fois plus qu’au départ. Et si vous voulez d’autres astuces, comme avoir Epona ou connaître tous les morceaux de l’Ocarina, on vous propose un guide complet.

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