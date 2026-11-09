Star Wars Zero Company : Après avoir réembauché une partie de son équipe, Bit Reactor doit maintenant licencier

Le studio ne s’est pas entièrement sauvé

Le succès de Star Wars Zero Company a été tel que Bit Reactor a pu payer à nouveau une bonne partie de ses employés, environ la moitié. Mais tout le monde n’a pas été mis à l’abri pour autant. Le site Bespin Bulletin a remarqué que plusieurs employés de Bit Reactor sont désormais des ex-employés, qui ont été licenciés le 6 novembre dernier comme Ryan Lopez, artiste chargé des environnements, qui écrit sur LinkedIn qu’il fait partie de cette vague de renvois :

« J’ai été licencié de chez Bit Reactor LLC cette semaine, après une période de chômage technique de trois mois, et même si c’est une épreuve douloureuse, je suis très fier de ce que nous avons construit ensemble. »

On ignore encore combien de personnes ont été touchées par cette mesure, mais Bit Reactor ne semble donc pas avoir réussi à retrouver l’intégralité de son équipe malgré le bon lancement du jeu. Une fin un peu douce-amère pour toute cette histoire, même si l’aventure continue pour une partie du studio qui œuvre désormais à améliorer l’expérience utilisateur sur Star Wars Zero Company.