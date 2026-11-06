Acornia: Mirror Worlds révèle au cours d’un trailer de gameplay inédit qu’il servira ses pâtisseries au printemps 2027

Alva nous montre tous ses talents

Depuis cet été et son annonce officielle, Acornia: Mirror Worlds agite nos papilles et nos mirettes. À une direction colorée et mignonne à souhait se greffe en effet le concept de gestion d’une pâtisserie nous permettant de préparer et vendre tout un tas de douceurs, en devant en découdre avec des forces malveillantes entre temps. Dans le cadre de l’annonce de sa fenêtre de sortie, le titre de Splashteam nous montre d’ailleurs de nouvelles images de cette boucle de gameplay.

On vous a déjà présenté le gameplay d’Acornia il y a quelques semaines, mais l’équipe de développement montpelliéraine met en lumière les éléments clés dans un trailer nous montrant une journée type pour notre héroïne Alva.

On y voit le déblocage de quelques recettes, que l’on peut obtenir autant en réussissant une quête de villageois que durant l’exploration de la dimension maléfique du Duramen. Splashteam insiste également sur le concept de saisons, car c’est à leur rythme que l’on récolte les ingrédients nécessaire à la fabrication de tout un tas de desserts.

C’est donc un facteur à prendre en compte pour votre agriculture, où il faut veiller à cultiver des plantes et autres ingrédients efficacement. Et en réussissant à rénover l’ancienne serre du village, il sera même possible de cultiver à tout instant des plantes hors saison.

Enfin, on aperçoit la mécanique d’élevage, là encore évidemment essentielle pour votre boutique, mais aussi les diverses possibilités en termes de décoration, afin de la rendre la plus attrayante possible.

Acornia: Mirror Worlds arrivera donc au printemps 2027 sur PC (via Steam), PS5, Xbox Series et Switch 2.