Zelda Ocarina of Time Switch 2 : où l’acheter au meilleur prix ?

Où acheter The Legend of Zelda: Ocarina of Time au meilleur prix ?

Comme souvent pour les grosses sorties Nintendo, les revendeurs ont cassé les prix dès le lancement. Amazon propose le jeu à 51,49€ tout comme Leclerc, et la plupart des grandes enseignes s’alignent autour de ce tarif.

La version dématérialisée, elle, reste affichée à 59,99 € sur le Nintendo eShop. À moins de tenir à un achat sans boîte, l’édition physique est donc la plus avantageuse en ce moment. Elle permet aussi de revendre ou de prêter le jeu une fois l’aventure terminée, comptez une vingtaine d’heures pour l’histoire principale.

Où trouver la Nintendo Switch 2 édition Zelda ?

Pour accompagner la sortie, Nintendo a lancé le 29 octobre 2026 une Nintendo Switch 2 aux couleurs de la série, vendue 469,99 €. Malheureusement, au lancement du jeu, la console n’est plus disponible en stock et seulement revendue au prix d’or, notamment prisée par les scalpers. On ne sait pas s’il y aura un restock.

Une manette Pro Ocarina of Time a également été commercialisée, mais elle aussi a été victime de son succès. Il reste tout de même un vinyle pour retrouver certaines compositions musicales.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time est disponible depuis le 5 novembre 2026, uniquement sur Nintendo Switch 2. Retrouvez notre test déjà disponible ainsi que notre guide complet, avec la durée de vie du jeu et la méthode pour obtenir Epona.