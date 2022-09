Aperçu The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution – Dans la continuité pour le meilleur ?

Après un premier essai réussi dans l’ensemble, on était curieux de voir ce que pourrait donner ce second opus de la franchise, le bien nommé The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution. Si le premier trailer de gameplay présenté il y a quelques mois était réjouissant, cette suite, que nous avons pu tester pendant presque une heure, nous a-t-elle laissé entrevoir une continuité bien meilleure ? Réponse dans notre aperçu.

Conditions de l’aperçu : Nous avons joué à The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution durant 45 minutes en compagnie des développeurs présents sur place, le temps d’une mission. Le titre a été testé sur Meta Quest 2.

Sur les traces du premier volet…

Dans cette démo qui nous a donc duré 45 minutes environ, nous avons pu faire le tutoriel pour nous remettre dans le bain. Globalement, il s’agissait en fait du même que dans le premier volet, et on espère que celui-ci sera totalement différent dans la version finale. Par la suite, nous commencions enfin véritablement le jeu avec une longue mission à effectuer et donnée par un certain Sonny. Nous devions retrouver le Père Carter, et lui demander ce dont il a besoin. Sans réelle surprise, nous nous retrouvons en terrain connu sur le gameplay, qui se calque sur les bases du premier volet avec le carnet de quêtes mais aussi le sac à dos, qui servira à stocker ressources, nourriture, soins, objets de quêtes voire tout ce qui est armes blanches ou pétoires.

Il n’y avait de surcroit pas de raison de toucher à des mécaniques qui fonctionnaient bien pour le second volet, qui reprend aussi les mêmes déplacements ou mimiques. Que ce soit le joystick pour se mouvoir, ou les gestes à pratiquer pour repousser les rôdeurs, recharger, viser, manier nos armes blanches et forcément tirer, rien n’a véritablement changé de ce côté là. Au passage, et chose toujours aussi intéressante, il est également possible d’enduire notre corps de boyaux de rôdeurs, afin de passer totalement inaperçu à leur yeux, du moins temporairement. Qui plus est, sachez que chaque humain d’une faction tué peut revenir à la vie sous la forme d’un mort vivant. Ce qui fait une feature en plus à prendre en compte, sous peine de se faire piéger bêtement.

On pourrait passer des heures à énumérer les mécaniques de jeu, mais sachez que si vous avez joué au premier opus, vous ne serez donc pas perdu et la jouabilité est toujours aussi bien calibrée que bien ficelée. D’ailleurs, les missions devraient être un poil plus variées que chez premier épisode. Ici, sur la démo, nous devions aider le père Carter à trouver quelques babioles, puis de tenter de fuir de la baraque tant bien que mal. Et pour récupérer tout ce qu’il lui fallait, il était obligatoire d’allumer un générateur qui a forcément activé des enceintes diffusant de la musique, et attirant les rôdeurs par paquets de vingt. Et bien entendu, il fallait les éliminer à l’arme blanche ou au calibre, détruire ces satanées enceintes puis récupérer notre dû pour le prêtre, tout en prenant avec nous tout ce qui est argent, médicaments, et j’en passe.

Globalement, la mission jouée était bougrement tendue, très fun et jouissive, mais également très flippante. En effet, The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution jouera une nouvelle fois sur le côté horrifique, avec et des rôdeurs qui peuvent arriver derrière votre dos sans que vous vous en aperceviez, voire qui arrivent devant vous sans prévenir. Nous avons ressenti une nouvelle fois cette peur constante de se faire attaquer par ces putréfiés, et c’était aussi efficace que dans le premier opus. Qu’on se le dise, le titre de Skydance Interactive est bien parti pour nous surprendre un peu plus que son prédécesseur, même si nous émettons encore des réserves sur sa difficulté globale, qui nous semblait un poil élevée. Cela dit, nous faisons confiance aux développeurs pour recalibrer cela d’ici sa sortie.

… avec quelques nouveautés ?

Maintenant, The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution a-t-il bénéficié de véritables nouveautés ? En partie, oui. Outre le fait que l’on devra affronter de nouvelles factions et donc de nouveaux dangers, le titre proposera de surcroit des armes inédites. Nous aurons au programme un Uzi relativement efficace à manier, un Katana – bon, c’était déjà présent dans le premier mais c’est toujours cool d’avoir une katana ! -, mais aussi une tronçonneuse. Cette dernière était bougrement fun et satisfaisante à manipuler, surtout que l’on pouvait découper à la chaîne de nombreux rôdeurs.

En matière de nouveautés, attendez-vous aussi à pouvoir accrocher à certaines de vos armes des accessoires, trouvés en général sur des cadavres. Cela peut être notamment des viseurs laser pour diverses pétoires ou arcs, comme nous avons pu le voir dans la démo. Nous ne savons pas quels autres accessoires nous pourrons ramasser dans le jeu final, mais c’est en tout cas l’une des grosses nouveautés du soft, en plus des expéditions de nuit. Si nous n’avons pas pu les voir à proprement parler, sachez qu’elles seront bien de la partie dans le jeu final. Les rôdeurs seront nombreux, mais sachez que réussir une expédition nocturne peut vous rapporter gros niveau récompenses.

La volonté de Skydance Interactive sera donc d’encourager les joueurs à effectuer ces expéditions de nuit afin d’y récolter des ressources plus intéressantes. Concernant le système d’amélioration, il devrait être presque identique à celui du premier volet. On nous l’a confirmé mais toutefois, nous n’avons pas encore vu à quoi cela ressemblera sur cet épisode. Encore un point à vérifier d’ici sa sortie. Il en va de même pour la narration, qui reste encore floue bien qu’elle se déroule le lendemain après la fin du premier jeu. Cela nous permettra certainement d’y voir les conséquences de nos actes, sans que nous n’en sachions plus au sujet du fil rouge, qui nous mettra dans la peau du « Touriste » du premier opus.

Côté graphismes, The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution ne bougera pas d’un iota d’ici sa sortie, et reste donc très proche de son prédécesseur. Effectivement, nous retrouverons cet aspect graphique qui colle parfaitement à l’ambiance comics de la licence, sans pour autant nous mettre une claque. Le titre restera assurément joli avec certains effets qui dépotent, mais le moteur graphique sera le même que son aîné. On espère par ailleurs la disparition des nombreux bugs que nous avions pu voir sur le premier jeu.