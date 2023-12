Ces 15 jeux français qui ont fait rayonner la France en 2023

De la scène indépendante aux productions à plus gros budgets, en passant par plusieurs genres différents, voici une sélection des meilleurs titres « Made in France » commercialisés au cours de l’année 2023. Comme d’habitude, celle-ci est non exhaustive et a été réalisée de façon entièrement subjective.

Assassin’s Creed Mirage

Développeur/éditeur : Ubisoft Bordeaux/Ubisoft

: Ubisoft Bordeaux/Ubisoft Plateformes : PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 – Xbox One – Xbox Series X|S

Prévu initialement pour n’être qu’un simple DLC de l’épisode sorti en 2020, Assassin’s Creed Mirage est finalement devenu un projet bien plus gros et ambitieux. Un choix payant pour Ubisoft puisqu’il signe un retour aux sources réussi pour la licence d’infiltration et d’assassinats en monde ouvert. Se déroulant une vingtaine d’années avant les événements d’Assassin’s Creed Valhalla, nous y suivons le passé de Basim, et notamment son ascension au sein de la Confrérie des Assassins, dans la ville de Bagdad, au 9ème siècle.

Astral Ascent

Développeurs/éditeurs : Hibernian Workshop et MP2 Games/Hibernian Workshop et Maple Whispering

: Hibernian Workshop et MP2 Games/Hibernian Workshop et Maple Whispering Plateformes : PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 – Nintendo Switch

Bien que les Danois de MP2 Games aient contribué à son développement, Astral Ascent est bel et bien une production française chapeautée par Hibernian Workshop, le studio basé à Angoulême derrière l’action-RPG Dark Devotion. Affichant une direction artistique en pixel art soignée et embarquant des mécaniques de jeu très bien huilées, ce rogue-lite en 2D s’inspirant d’Hadès et de Dead Cells nous invite à incarner, au choix, Ayla, Kiran, Calie ou Octave. Dotés de gameplays uniques, ces quatre personnages doivent vaincre les Zodiaques, 12 puissants boss, afin de s’évader de la prison astrale qu’est le Jardin.

Chants of Sennaar

Développeur/éditeur : Rundisc/Focus Entertainment

: Rundisc/Focus Entertainment Plateformes : PC – PlayStation 4 – Xbox One – Nintendo Switch

Traitant à sa manière le sujet de la barrière de la langue et ses conséquences tout en revisitant le célèbre mythe de Babel, Chants of Sennaar est un jeu d’aventure, d’énigmes et d’exploration toulousain à la fois intelligent, dépaysant et poétique. Porté par un joli message ainsi qu’une direction artistique et des musiques agréables pour les yeux et les oreilles, il nous propose de contrôler un Voyageur, seul être ayant la sagesse nécessaire pour rassembler les différents Peuples de la Tour qui ont cessé de se parler depuis la nuit des temps.

The Crew Motorfest

Développeur/éditeur : Ubisoft Ivory Tower/Ubisoft

: Ubisoft Ivory Tower/Ubisoft Plateformes : PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 – Xbox One – Xbox Series X|S

Marchant directement sur les plates-bandes de la franchise Forza Horizon en raison de l’ambiance exotique dégagée par son open-world hawaïen paradisiaque, The Crew Motorfest est un des meilleurs jeux de course de l’année. Intégrant un gameplay semi-arcade bien plus poussé et fun que celui de The Crew 2, il peut aussi compter sur son catalogue de véhicules conséquent (voitures, motos, bateaux…), ses playlists variées d’événements et ses diverses activités annexes, PvE et PvP pour séduire un large public.

Dordogne

Développeurs/éditeur : UN JE NE SAIS QUOI et UMANIMATION/Focus Entertainment

: UN JE NE SAIS QUOI et UMANIMATION/Focus Entertainment Plateformes : PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 – Xbox One – Xbox Series X|S – Nintendo Switch

Marquant les esprits par l’intermédiaire de son incroyable direction artistique faite uniquement d’aquarelles peintes à la main, Dordogne nous emmène dans une aventure rafraichissante et colorée n’hésitant pas à aborder des thèmes plus sombres qu’il n’y parait. Sous les traits de Mimi, une jeune femme de 32 ans venant de perdre son emploi en 2002, la production nous demande de faire route vers le département de la Dordogne dans le but de percer les secrets qui ont rongé notre famille pendant près de deux décennies.

Endless Dungeon

Développeur/éditeur : Amplitude Studios/SEGA

: Amplitude Studios/SEGA Plateformes : PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 – Xbox One – Xbox Series X|S – Nintendo Switch (Date de sortie inconnue)

Deux ans après avoir la commercialisation du 4X Humankind, Amplitude Studios renoue pour notre plus grand plaisir avec ses origines rogue-like/lite. Prenant place dans l’univers d’Endless et se présentant comme une suite de Dungeon of The Endless, Endless Dungeon est un très bon jeu solo et coopératif (local et en ligne) nous offrant la possibilité de recruter une équipe de héros et d’héroïnes dont l’objectif est de survivre aux vagues d’ennemis attaquant une station spatiale abandonnée. Bon courage !

En Garde!

Développeur/éditeur : Fireplace Games

: Fireplace Games Plateforme : PC

Si l’iconique Don Diego de la Vega, dit Zorro, fait partie de vos références culturelles favorites, alors ne passez pas à côté d’En Garde!. Projet étudiant de l’école Supinfogame Rubika devenu un vrai jeu d’action et d’aventure en bonne et due forme, il nous transporte au cœur de l’âge d’or des comédies de cape et d’épée en nous proposant le rôle d’Adalia de Volador. Epéiste légendaire et héroïne du peuple, celle-ci est déterminée à mettre fin aux manigances de l’impitoyable Comte-Duc.

Harmony: The Fall of Reverie

Développeur/éditeur : DON’T NOD

: DON’T NOD Plateformes : PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 – Xbox One – Xbox Series X|S

Disponible depuis le mois de juin, Harmony: The Fall of Reverie est un jeu d’aventure narratif très sympathique, doté d’une jolie direction artistique et d’une rejouabilité convaincante. Dans le cadre d’un récit dystopique, la création de DON’T NOD nous fait découvrir l’histoire de Polly, une jeune femme entrant en possession d’un étrange pendentif la transformant en Oracle afin de rétablir l’équilibre fragile entre le monde réel et Rêverie, celui où les idées et les concepts de l’humanité prennent vie par le biais de six Aspirations : Félicité, Pouvoir, Lien, Vérité, Chaos et Gloire.

Have a Nice Death

Développeur/éditeur : Magic Design Studios/Gearbox Publishing

: Magic Design Studios/Gearbox Publishing Plateformes : PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 – Xbox One – Xbox Series X|S – Nintendo Switch

Passé par la case de l’accès anticipé pendant plus d’un an, Have a Nice Death a déployé sa version 1.0 en mars dernier. Bénéficiant d’un gameplay riche, dynamique, très bien huilé et équilibré ainsi que d’un univers vivant, au ton satirique et à l’humour noir pleinement assumé, le rogue-like issu des locaux montpelliérains de Magic Design Studios met en scène la Mort. PDG victime d’un irrespect constant de la part de ses employé(e)s, elle est contrainte de reprendre sa faux et faire le ménage au sein de sa propre entreprise pour échapper au burnout et s’octroyer des vacances à la mer bien méritées.

Jusant

Développeur/éditeur : DON’T NOD

: DON’T NOD Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series X|S

Tentant le pari osé d’axer son expérience sur l’escalade, Jusant est une très belle aventure chill, méditative et contemplative à jouer manette en mains. Dans la peau d’un personnage accompagné d’un Ballast, une mystérieuse créature uniquement constituée d’eau, l’œuvre de DON’T NOD nous invite à prendre part à une ascension aussi vertigineuse que bien ficelée, magnifiquement mise en valeur par sa narration visuelle et environnementale et sa direction artistique colorée et fort agréable à l’œil.

Lakeburg Legacies

Développeur/éditeur : Ishtar Games

: Ishtar Games Plateforme : PC

Bien qu’il n’ait pas forcément convaincu tout le monde depuis son lancement, Lakeburg Legacies reste un jeu de gestion on ne peut plus efficace et facile à prendre en main. Au sein d’un village médiéval dont nous avons la charge, il faut veiller au bon fonctionnement de ce dernier et au bien-être de ses habitants et habitantes en développant intelligemment sa production, son commerce ou encore en nous assurant de former les meilleurs couples possibles dans le but de créer des lignées résistant au passage du temps.

The Last Spell

Développeur/éditeur : Ishtar Games/The Arcade Crew, Gamera Games et DANGEN Entertainment

: Ishtar Games/The Arcade Crew, Gamera Games et DANGEN Entertainment Plateformes : PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 – Nintendo Switch

Second titre d’Ishtar Games présent dans cette sélection, The Last Spell est un excellent RPG tactique incluant des fonctionnalités propres au genre rogue-lite. N’ayant pas d’autre choix que de bannir toute forme de magie du monde pour espérer avoir droit à un avenir, l’humanité sollicite notre aide pour diriger et surtout défendre son ultime bastion contre des hordes de monstres. Pour y arriver, il faut enchainer les cycles jour/nuit en plaçant des pièges, améliorant nos unités et son équipement au fur et à mesure et veiller à toujours posséder les infrastructures nécessaires à notre survie.

Roboquest

Développeur/éditeur : RyseUp Studios/Starbreeze Studios

: RyseUp Studios/Starbreeze Studios Plateformes : PC – Xbox One – Xbox Series X|S

Fruit des efforts fournis par les Lyonnais de RyseUp Studios, Roboquest est un fast-FPS/rogue-lite grisant à jouer en solo ou en coopération en ligne avec un(e) ami(e). Par l’intermédiaire d’un ancien Gardien abandonné dans le désert pouvant être amélioré et personnalisé au fil de nos runs, notre tâche consiste à escorter Max, une jeune ingénieure, jusqu’à la cité légendaire de Haven 8 en arpentant des canyons protégés par des robots ennemis.

Tchia

Développeur/éditeur : Awaceb/Kepler Interactive

: Awaceb/Kepler Interactive Plateformes : PC – PlayStation 4 – PlayStation 5

Faisant déjà partie des meilleures sorties indépendantes et en monde ouvert de l’année, Tchia est également une des productions « Made in France » les plus réussies de 2023. Nous transportant sur un terrain de jeu tropical de type bac à sable inspiré de la Nouvelle-Calédonie, le projet d’Awaceb nous propose de suivre l’épopée de la jeune Tchia. Prête à tout pour libérer son père des griffes Meavora, le tyran de l’île sur laquelle elle vit, elle doit apprendre à maitriser son pouvoir lui permettant de contrôler les animaux et objets autour d’elle pour progresser jusqu’à atteindre son objectif.

Wartales

Développeur/éditeur : Shiro Games

: Shiro Games Plateformes : PC – Xbox Series X|S – Nintendo Switch

A défaut de placer son 4X en temps réel Dune: Spice Wars, Shiro Games conclut cette sélection avec l’excellent Wartales. Jouable en solo ou en coopération en ligne, ce RPG stratégique médiéval riche, profond et complet nous invite à écrire la légende de notre groupe de mercenaires dans un royaume ravagé par une épidémie de peste un siècle auparavant. Que ce soit en protégeant la veuve et l’orphelin ou en commettant des crimes à la pelle, presque tous les coups sont autorisés dans le seul but de se forger une réputation et faire fortune au sein de cet univers régi par le chaos.

Rappelons que la liste ci-dessus ne constitue en aucun cas un avis universel. Son unique objectif est de vous faire découvrir des titres français et francophones que vous auriez potentiellement manqué parmi, encore une fois, les très nombreuses sorties de 2023. Sous-entendu, d’autres productions pourraient avoir leur place ici en fonction des opinions de chacun et de chacune comme Decarnation, le jeu d’horreur narratif d’Atelier DQB, Larcin Lazer, le puzzle game d’action et d’infiltration de Tambouille Studio et Géraud Zucchini, ou encore KarmaZoo, le platformer coopératif de Pastagames.