Sonic Racing CrossWorlds : Majima (Yakuza/Like a Dragon) s’invitera dans la course dès le 29 avril

Le plus fou des pirates sur la ligne de départ

Majima rejoindra donc le casting de Sonic Racing CrossWorlds dès demain, le 29 avril, dans un DLC qui sera entièrement gratuit. Enfin, Majima… plutôt Captain Majima, puisque le personnage issu de la saga Yakuza nous parviendra dans son costume de pirate tiré du jeu Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Il rejoint donc Ichiban Kasuga, qui est lui aussi présent au casting de ce jeu.

Au programme de cette mise à jour gratuite, vous pourrez donc retrouver le personnage en lui-même, ainsi que son véhicule, le Goromaru, qui est une sorte de navire sur roues. Des émotes spéciales seront également ajoutées. Le Captain Majima Festival débutera quant à lui le 1ᵉʳ mai prochain, tandis qu’un week-end gratuit sur le jeu aura lieu du 30 avril dès 19h jusqu’au 4 mai à la même heure, si vous souhaitez tester le jeu sans rien payer de plus.

Sonic Racing CrossWorlds est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et les deux Nintendo Switch.