Sonic Racing CrossWorlds : Majima (Yakuza/Like a Dragon) s’invitera dans la course dès le 29 avril
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
SEGA continue de se montrer généreux avec Sonic Racing CrossWorlds, puisqu’en marge des DLC bien payants, de nombreux contenus gratuits sont régulièrement ajoutés dans le jeu de courses. L’éditeur met ici à l’honneur ses licences maison, et après avoir mis en avant le gros oiseau rouge d’Angry Bird, place maintenant à un personnage devenu culte au cours de ces dernières années, Majima.
Le plus fou des pirates sur la ligne de départ
Majima rejoindra donc le casting de Sonic Racing CrossWorlds dès demain, le 29 avril, dans un DLC qui sera entièrement gratuit. Enfin, Majima… plutôt Captain Majima, puisque le personnage issu de la saga Yakuza nous parviendra dans son costume de pirate tiré du jeu Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Il rejoint donc Ichiban Kasuga, qui est lui aussi présent au casting de ce jeu.
Au programme de cette mise à jour gratuite, vous pourrez donc retrouver le personnage en lui-même, ainsi que son véhicule, le Goromaru, qui est une sorte de navire sur roues. Des émotes spéciales seront également ajoutées. Le Captain Majima Festival débutera quant à lui le 1ᵉʳ mai prochain, tandis qu’un week-end gratuit sur le jeu aura lieu du 30 avril dès 19h jusqu’au 4 mai à la même heure, si vous souhaitez tester le jeu sans rien payer de plus.
Sonic Racing CrossWorlds est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et les deux Nintendo Switch.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 25/09/2025