Larcin Lazer est un puzzle game développé par Doc Géraud (Zucchini) et édité par sa structure Tambouille. On y incarne un voleur qui doit parcourir des niveaux en évitant des lasers, problème les lasers deviennent invisibles dès que l'on commence à bouger. Il faut donc bien mémoriser le chemin avant de se lancer mais il ne s'agira pas du seul danger puisque d'autres pièges et mêmes des gardes se dresseront sur votre route. Au programme, plus de 150 niveaux à parcourir, le tout accompagné par un charmant design minimaliste et une bande-son jazz.