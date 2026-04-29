Take-Two ne veut toujours pas confirmer le prix de GTA 6 et tourne autour du pot

Un prix juste, d’accord, mais lequel ?

GTA 6 dépassera-t-il les 79,99 € à la vente ? La question peut se poser, surtout quand le PDG de Take-Two dit vouloir ici livrer « l’œuvre la plus spectaculaire de l’histoire du divertissement », rien que ça. Le sujet du prix du jeu est donc revenu sur le tapis, mais encore une fois, Zelnick botte en touche même si ces propos pourraient préparer le terrain à un tarif premium :

« Les consommateurs paient pour la valeur que vous leur apportez, et notre rôle est de facturer beaucoup moins cher cette valeur. Votre ressenti vis-à-vis d’un achat est le résultat de la combinaison du produit lui-même et de son prix. Les consommateurs doivent avoir le sentiment que le produit est exceptionnel et que le prix payé est juste. »

À jeu au contenu exceptionnel, prix exceptionnel ? Aucune réponse n’est donnée pour le moment. Il faudra donc attendre l’ouverture des précommandes, qui se fait elle aussi attendre. La sortie de GTA 6 est toujours prévue pour le 19 novembre prochain selon Zelnick, qui prévoit que de nombreuses personnes tomberont « malades » ce jour-ci, histoire de rester au chaud à la maison plutôt que d’aller travailler.