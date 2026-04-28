Fin de parcours pour Spiders (GreedFall, Steelrising), Nacon va fermer le studio français

Un studio historique tire sa révérence

Depuis que Nacon a lancé sa procédure de redressement judiciaire, Spiders semblait être plus en danger que les autres. Le studio français a connu de nombreuses difficultés lors du développement de l’accès anticipé de GreedFall 2: The Dying World, et avait changé de direction en perdant la réalisatrice Jehanne Rousseau. De plus, de nombreux problèmes avaient été soulevés en interne, avec des conditions de travail qui ne répondaient pas aux demandes des employés, tandis qu’il était reproché à Nacon de ne pas assez communiquer.

Aujourd’hui, Origami rapporte que Spiders fermera dans peu de temps. Nacon n’aurait pas trouvé de repreneur pour ce studio, qui a lui aussi été placé en redressement judiciaire. Dès demain, l’administrateur en charge de ce redressement devrait demander une liquidation judiciaire, signant ainsi la fin de l’aventure Spiders et de nombreux licenciements à la clé.

Ce qui a de quoi inquiéter les autres studios qui se retrouvent dans une situation similaire. En plus de la branche Nacon Tech, Kylotonn (Test Drive Unlimited) est lui aussi en difficulté, au même titre que Cyanide, qui vient de sortir Styx: Blades of Greed. Une triste nouvelle dans le milieu français et dans l’industrie en général, pour un dossier qui est loin d’être terminé.