Neverness to Everness : À quelle heure le gacha urbain sera-t-il disponible en France ?

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Après un Tower of Fantasy qui a bien fonctionné à ses débuts avant d’être complètement oublié, Hotta Studio se lance désormais dans quelque chose d’un peu plus original avec Neverness to Everness, même si ce dernier reprend énormément de codes vus dans différents jeux de type gacha. Le jeu est donc forcément attendu au tournant, et le public pourra découvrir cet univers dès cette semaine.

Neverness to Everness

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Jaquette de Neverness to Everness
Neverness to Everness
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Date de sortie : 29/04/2026

State of Play : Le résumé de toutes les annonces (Kena, John Wick, God of War: Sons of Sparta…)

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