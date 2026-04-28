Neverness to Everness : À quelle heure le gacha urbain sera-t-il disponible en France ?

Un nouveau concurrent arrive sur un marché très concurrentiel

Certaines personnes ne voudront pas attendre et souhaitent découvrir Neverness to Everness le plus tôt possible, en étant présentes dès l’ouverture des serveurs du jeu. Comme d’habitude avec les titres du genre, pour être là dès le top départ, il faudra sacrifier un peu de son sommeil, étant donné que les serveurs ouvrent tôt dans la matinée. Neverness to Everness sera disponible en France dès ce 29 avril à 5 heures du matin, heure de Paris. Autant dire qu’il faudra être matinal, oui veiller très tard, selon votre mode de vie.

Vous pouvez dès à présent télécharger le jeu en vous rendant sur le site officiel de ce dernier ou sur la page de la boutique en ligne propre à votre plateforme (prévoyez environ 60 Go d’espace libre sur PC). Pour rappel, si vous êtes déjà préinscrits, vous recevrez les récompenses suivantes dès l’ouverture des serveurs :

Pièces coléoptère ×30 000

Guides de chasseur d’élite ×20

Dés confectionnés ×20

Personnage de classe A Haniel ×1

Peinture de Deltaplane « Officier Moustaches »

Neverness to Everness sortira sur PC, PS5, et les plateformes iOS et Android en free-to-play.