The Blood of Dawnwalker se dévoile avant sa sortie prévue le 3 septembre prochain

Son statut de Pénombral (Dawnwalker en anglais) permettra à Coen de lutter contre ses démons afin de sauver sa famille et plus particulièrement sa sœur dans un temps imparti. 30 jours et 30 nuits, pas plus, seront offerts à Coen pour venir à bout de ses sombres desseins, au risque d’échouer. Cela n’équivaudra cependant pas à un Game Over mais les objectifs en seront ainsi modifiés.

Œil pour Œil, Sang pour Sang

Un vaste programme était donc attendu pour ce stream de printemps, avec un sommaire plus que chargé, à commencer par du nouveau gameplay pour son monde ouvert avant la présentation du trailer de l’histoire, qui s’est clôturé par la date de sortie du jeu. The Blood of Dawnwalker sera disponible le 3 septembre prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S au prix de 69,99€ pour l’édition standard. Une période chargée, qui pourrait montrer une certaine confiance des développeurs (ou une folie selon les points de vue). Le trailer de l’histoire disponible ci-dessous en VF, qui confirme la traduction intégrale du jeu.

Dans les séquences de gameplay montrées in-engine sur PC, on a pu notamment apercevoir Coen grimper une tour en pierre grâce à ses talents de vampire, de nuit, pour observer les alentours et trouver de nouvelles interactions dans le monde ouvert, et donc sa prochaine destination. L’occasion d’apercevoir pour une des toutes premières fois la carte du jeu, avec la localisation des principaux points d’intérêt… apparaissant également sous la forme d’une boussole que l’on connaît que trop bien dans les RPG de nos jours.

Pour se déplacer la nuit, Coen peut également choisir de se transformer en loup, permettant des déplacements plus fluides, mais aussi pour capturer et éliminer plus facilement des ennemis et/ou des proies pour revigorer sa santé. Nous l’avions déjà vu, mais la séquence permet aussi d’apercevoir certains pouvoirs de vampire capable de déployer des capacités spéciales, déployables à distance pour boire le sang par surprise ou pour étourdir des ennemis.

Pour apprendre de nouvelles compétences, il nous faudra en apprendre auprès d’un sanctuaire, que nous pourrons réparer grâce à des cœurs à récupérer grâce au butin sur le terrain. Des compétences accessibles via le menu du Personnage sous la forme d’un arbre de compétences assez classique. Mais acquérir une nouvelle compétence fait aussi avancer le temps, il nous faudra donc en tenir compte pour notre progression. Une progression également liée à une jauge d’Infamie, liée aux méfaits réalisés dans la région, notamment auprès des bras droits de Brencis, le grand méchant de l’aventure, avec un arbre des généraux à éliminer un peu comme dans Assassin’s Creed. Plusieurs éléments concernant le sabotage de lieux majeurs ont été montrés ou encore des activités annexes comme les sites hantés, uniquement accessibles de jour. Un gameplay encore bien rigide, qui, on l’espère, sera encore amélioré jusqu’à la sortie.

Des accords pour désaccords

Le stream nous a également permis de découvrir de nombreuses coulisses de développement à travers un journal de développeur très bien produit au cœur des forêts polonaises, que vous pourrez découvrir en visionnant l’intégralité du stream sur la chaîne YouTube du jeu. Les différentes vidéos présentées nous ont permis de faire connaissance avec la famille de Coen, comme Lunka, sa sœur cadette, Mirtor, son frère, Yana, sa grande sœur, et aussi Esme sa mère et Pieter, son père. D’éventuels alliés ont aussi été aperçus, comme Lacra et ses sombres motivations pour détrôner Brencis et ses sbires, ou encore Marat, chef de la rebellion.

La musique tient une part importante dans les jeux à histoire comme The Blood of Dawnwalker ou encore The Witcher 3 dont on ne saurait ignorer les similitudes sur bon nombre d’aspects. Après avoir expliqué le rôle que celle-ci tiendra dans leur nouvelle production, les développeurs nous ont permis d’en découvrir un premier morceau officiel, composé par Nikola Kolodziejczyk, intitulé Uphill Battle.

La suite des informations données pourrait vous intéresser puisqu’il a également été question des configurations PC et des différentes éditions du jeu.

Quelles sont les configurations PC demandées ?

Ce stream a également été l’occasion de répondre à certaines interrogations concernant la gourmandise ou non de The Blood of Dawnwalker pour votre bécane PC. Les développeurs ont ainsi pu fournir quelques renseignements supplémentaires à ce sujet, vous pourrez les retrouver ci-dessous.

Quelles éditions pour The Blood of Dawnwalker ?

À l’aube de sa sortie prévue pour le 3 septembre, The Blood of Dawnwalker a également dévoilé ses différentes éditions attendues. Notez que les précommandes ont ouvert dans la foulée de l’événement, avec plusieurs possibilités pour embarquer dans l’univers du jeu vampirique, notamment une édition collector. Si vous précommandez le jeu, vous recevrez le contenu bonus Ensemble d’armure de Voyageur Sangorien. Un contenu que vous pourrez trouver plus tard dans le jeu.

Edition Standard numérique

Cette édition standard sera vendue 69,99€ sur PC et consoles. Elle contient le jeu de base.

Edition Eclipse numérique

L’édition Eclipse sera, elle, vendue 79,99€ sur PC, PS5 et Xbox Series. Elle contiendra :

Le jeu en version numérique

Le Compendium du monde numérique

La bande-son numérique

Un Comic-Book numérique

Edition Day one physique

Vendue 79,99€, cette édition contient :

Le jeu de base

Un Steelbook exclusif

Une carte physique de Val Sangora

Edition Collector

L’édition collector sera vendue sur PC (avec code numérique), PlayStation 5 et Xbox Series (avec CD inclus) au prix de 199,99€ et contiendra :

Boîte collector

Figurine de Coen (Purearts 23 cm)

Compendium du monde physique (60 pages – 24 x 21 cm en anglais)

Steelbook (représentant la cour de Brencis)

Carte du monde (33 x 40 cm) en papier texturé

Contenu de l’édition Day One

Contenu de l’édition Eclipse numérique (Compendium du monde numérique, Comic-Book numérique, Bande-son numérique)

La précommande de cette édition sur le site officiel Bandai Namco vous permettra d’obtenir un bonus de précommande physique, à savoir des autocollants et un marque-page dorés. Vous obtiendrez aussi le bonus de précommande offert pour chaque précommande.

The Blood of Dawnwalker est donc désormais daté : rendez-vous le 3 septembre prochain sur PC (via Steam), PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Aucune version Nintendo Switch 2 n’a été évoquée. Les précommandes sont désormais ouvertes, n’hésitez pas à utiliser nos liens affiliés (à venir) pour réserver votre exemplaire et nous soutenir par la même occasion.