Le jeu mobile The Division: Resurgence débarque aujourd’hui sur PC en accès anticipé

Avec une feuille de route pour cette année

Plus besoin d’avoir un smartphone qui tient la route pour jouer à The Division: Resurgence, puisque le jeu est désormais disponible en accès anticipé sur PC via Ubisoft Connect. Le spin-off sera sans doute plus à son aise sur cette plateforme, en attendant une version complète qui devrait arriver dans le courant de l’année, autour du mois d’août.

Cette version est également gratuite, comme celle sur mobiles, et elle dispose surtout du cross-play, afin de pouvoir jouer avec vos amis peu importe la plateforme choisie. Il vous suffira de vous connecter à votre compte Ubisoft Connect afin de retrouver votre progression du mobile vers le PC, et inversement. Vous conserverez ici vos personnages, vos objets ainsi que votre liste d’amis.

Dans la foulée de cette annonce, Ubisoft a partagé une nouvelle feuille de route pour les trois premières saisons du jeu. La première débutera le 12 mai prochain et contiendra des événements limités ainsi que de nouveaux skins. Il faudra la saison 3 vers le mois de décembre pour avoir droit à une extension de l’histoire du jeu. Tous les détails sont à retrouver sur le site officiel du jeu.