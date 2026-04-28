Une démo est maintenant disponible pour Final Fantasy VII Rebirth sur Switch 2 et Xbox Series

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Le portage de Final Fantasy VII Rebirth sur Xbox Series et Nintendo Switch n’arrivera que quelques mois seulement après la sortie du premier remake sur ces plateformes. Dès le mois de juin, le jeu sera donc enfin accessible sur davantage de consoles, mais pour savoir si ces versions sont à la hauteur de celles sorties sur PC et PS5, Square Enix vous propose de les tester en avance avec une démo gratuite.

Final Fantasy VII Rebirth

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Jaquette de Final Fantasy VII Rebirth
Final Fantasy VII Rebirth
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ps5
xbox series
switch 2

Date de sortie : 29/02/2024

State of Play : Le résumé de toutes les annonces (Kena, John Wick, God of War: Sons of Sparta…)

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