Une démo est maintenant disponible pour Final Fantasy VII Rebirth sur Switch 2 et Xbox Series

Un nouveau portage réussi pour Square Enix ?

Vous pouvez dès à présent vous rendre sur le Xbox Store ou sur l’eShop de votre console pour télécharger cette nouvelle démo de Final Fantasy VII Rebirth. Elle vous donnera un avant-goût de cette aventure avec les deux premiers chapitres qui seront directement accessibles, votre sauvegarde pouvant ensuite être transférée vers le jeu final. Vous découvrirez donc une partie du flashback de Nibelheim avec Cloud et Sephiroth dans le premier chapitre, tandis que le second reprend l’aventure de notre troupe dans le présent à Kalm, afin de vous laisser jouer dans une grande zone ouverte.

Et c’est là que la version Switch 2 est attendue au tournant. Final Fantasy VII Remake avait plusieurs années dans les pattes et présentait des décors relativement fermés, rendant un portage Switch 2 plus confortable. Cette suite est nettement plus ouverte, et en se rappelant les problèmes d’optimisation de la version PS5 à sa sortie, il est naturel de se demander si la version Switch tiendra le coup ici. A priori, c’est bien le cas en dépit d’un framerate bloqué à 30 images par seconde, mais vous pouvez le vérifier vous-mêmes.

Ces portages Xbox Series et Switch 2 de Final Fantasy VII Rebirth seront disponibles dès le 3 juin prochain.