Wartales

À la tête d'un groupe de mercenaires, le joueur a pour but d'explorer les ruines de l'Empire d'Edoran à travers vingt régions dans une époque postérieure à la Grande Peste. Du genre tactical-RPG, Wartales propose de mener sa troupe et d'aider les habitants locaux en acceptant des contrats qui, en échange d'une rémunération, permettront de développer ses personnages et d'asseoir sa réputation. Au cours du voyage, il sera possible d'engager de nouveaux mercenaires, de fabriquer ressources et équipements et d'encaisser des primes de bandits et autres criminels.