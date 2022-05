Chants of Sennaar

Chants of Sennaar est un jeu d'énigmes et d'exploration développé par Rundisc et édité par Focus Entertainment. La Tour de Babel a servi d'inspiration pour la création de cet univers où les peuples cohabitent sans pouvoir se comprendre. C'est donc au Voyageur d'explorer l'endroit pour en percer ses secrets tout en déchiffrant les mystérieux caractères des différentes langues employées par les personnages et les puzzles. Mais tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec votre intention de rassembler les gens, c'est le cas des Gardiens qu'il faut éviter pour ne pas se faire repérer.